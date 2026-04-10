Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ με Τραμπ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το βράδυ της Τετάρτης ο Βρετανός πρωθυπουργός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ «πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια και την ενεργειακή σταθερότητα», επισημαίνουν οι αναλυτές στο Λονδίνο.

Αν και οι δύο ηγέτες, παρά τις έντονες διαφορές μεταξύ τους, συνομιλούν σε εβδομαδιαία βάση, όπως σημειώνουν. Το γεγονός αυτό πάντως καταδεικνύει ότι, παρά τις πολιτικές εντάσεις, η συνεργασία σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας παραμένει αναγκαία, τονίζουν με νόημα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που οδήγησαν στην «εύθραυστη εκεχειρία», βρέθηκε στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο ηγετών με βασικό αντικείμενο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ συμφωνήθηκε η ανάγκη άμεσης εφαρμογής ενός πρακτικού σχεδίου που θα επιτρέψει την ταχεία επαναφορά της εμπορικής δραστηριότητας και θα μειώσει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, Τράμπ και Στάρμερ συμφώνησαν ότι η εκεχειρία δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για την αποκλιμάκωση της κρίσης μεσώ της διπλωματικής οδού και για την αναζήτηση μιας πιο σταθερής λύσης στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Η συνομιλία τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω του πολιτικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί, καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια του για τις επιπτώσεις που έχει και αυτός ο πόλεμος στην οικονομία. «Είμαι αγανακτισμένος από το γεγονός ότι οι οικογένειες σε όλη τη χώρα βλέπουν τους λογαριασμούς τους να ανεβοκατεβαίνουν… εξαιτίας των ενεργειών είτε του Πούτιν είτε του Τραμπ», τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του στο podcast Talking Politics του ITV. Κάποια μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι αυτή του η δήλωση μεγαλώνει το χάσμα που έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο βρετανός πρωθυπουργός επιστρέψει σήμερα από το τριήμερο ταξίδι στον Κόλπο όπου συναντήθηκε με ηγέτες της περιοχής. Μεταξύ άλλων τη Τετάρτη είχε συνομιλίες με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Τζέντα και την Πέμπτη ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ.

Αίσθηση έχει προκαλέσει σημερινό του δημοσίευμα στην εφημερίδα Guardian. Σε αυτό ο Κιρ Στάρμερ τονίζει πως το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να γίνει πιο ανθεκτικό για να αντιμετωπίσει έναν «ασταθή και επικίνδυνο» κόσμο όπου συχνά πλέον αποσταθεροποιείται από διάφορα γεγονότα όπως π.χ. η πρόσφατη σύγκρουση στο Ιράν.

Παράλληλα σημειώνει πως η Βρετανία «ταλαιπωρείται από κρίσεις για σχεδόν δύο δεκαετίες», αναφερόμενος στην οικονομική κρίση του 2008, το Brexit και την πανδημία. «Η απάντηση από το Γουέστμινστερ ήταν πάντα η ίδια: διαχείριση της κρίσης, εύρεση ενός αυτοκόλλητου τσιρότου και μετά απεγνωσμένη προσπάθεια επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση… Αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά» τονίζει στο άρθρο του ο βρετανός πρωθυπουργός υποστηρίζοντας πως οι πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση του, όπως οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η άρση του ανώτατου ορίου επιδόματος δύο τέκνων θα βοηθούσαν στην προετοιμασία της χώρας για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη παγκόσμια αστάθεια.