Η περίπτωση της Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη Γερμανία.

Στη σύλληψη της Γερμανίδας ακροδεξίας ακιβίστριας Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Τσεχία, σε μία υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στην γερμανική κοινή γνώμη.

Το παράδοξο στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ λεγόταν ,μέχρι πρότινος Σβεν, και είχε προχωρήσει σε αλλαγή φύλου, εκμεταλλευόμενη τον «νόμο περί αυτοπροσδιορισμού» που ενέκρινε η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς το 2024.

Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ είχε καταδικαστεί από γερμανικό δικαστήριο τον Αύγουστο για υποκίνηση μίσους, συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ στις γυναικείες φυλακές του Κέμνιτς για να εκτίσει την 18μηνη ποινή της.

Η αλλαγή φύλου του Σβεν Λίμπιχ πυροδότησε στη Γερμανία μια συζήτηση για τις επιπτώσεις του «νόμου περί αυτοπροσδιορισμού» ο οποίος επιτρέπει σε ένα άτομο να αλλάξει όνομα και φύλο καταθέτοντας απλώς μια αίτηση στο τοπικό ληξιαρχείο. Η αλλαγή οριστικοποιείται με νέα αίτηση, μέσα σε τρεις μήνες από την αρχική, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση της Λίμπιχ, επικριτές υποστήριξαν ότι η αλλαγή φύλου ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πρόκλησης προς τις Αρχές ή ακόμη και για την εξασφάλιση ευνοϊκότερων συνθηκών κράτησης.Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών φοβούνται ότι άνδρες σεξουαλικοί παραβάτες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τον κανονισμό αυτόν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρους που προορίζονται για γυναίκες και νεαρά κορίτσια

.Ο γενικός εισαγγελέας της Χάλε, Ντένις Τσερνότα, διευκρίνισε ότι η σύλληψη της Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ έγινε βάση ευρωπαϊκού εντάλματος. Η εισαγγελία θα ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία για την έκδοσή της στη Γερμανία