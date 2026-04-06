Φιαλίδιο με το ραδιενεργό δηλητήριο «Πολώνιο 210» φαίνεται να βρήκαν δύο άνδρες στη Γερμανία.

Ένα αναπάντεχο εύρημα εντόπισαν δύο άτομα στο Βάιχινγκεν αν ντερ Εντς στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του εθίμου του «κυνηγιού» των πασχαλινών αυγών μέσα σε κήπο.

Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, οι δύο άνδρες εντόπισαν ένα φιαλίδιο το οποίο περιείχε το ραδιενεργό υλικό «Πολώνιο 210», η έκθεση στο οποίο μπορεί να επιφέρει μέχρι και θάνατο. Σύμφωνα με την αστυνομία του Λούντβιχσμπουργκ, την υπόθεση έχει αναλάβει η Εγκληματική Υπηρεσία του κρατιδίου σε συνεργασία με ειδικό κλιμάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Παρόλο που στην αρχή δεν ήταν σαφές αν η ουσία στο φιαλίδιο είναι πράγματι το Πολώνιο, οι εργαστηριακές έρευνες έδειξαν ότι βάση του βάρους και της εικόνας πρόκειται πιθανόν για το ραδιενεργό υλικό. Οι μετρήσεις για ραδιενέργεια που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο ήταν αρνητικές, ενώ οι δύο άνδρες είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρμόδιο για τη διερεύνηση του περιεχομένου του φιαλιδίου είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η προέλευσή του, αλλά και το πώς κατέληξε σε έναν κήπο στα περίχωρα μιας μικρής πόλης έξω από την Στουτγάρδη.

Το πολώνιο είναι χημικό στοιχείο με υψηλή ραδιοτοξικότητα και ως εκ τούτου πολύ επιβλαβές για την υγεία. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ακτινοπροστασίας (BfS), η ουσία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν εισπνέεται ή απορροφάται μέσω του δέρματος μέσω ανοιχτών πληγών. Έπειτα από επίθεση με την εν λόγω ουσία πέθανε το 2006 στο Λονδίνο ο Αλεξάντερ Λιτβινένκο, επικριτής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και πρώην αξιωματικός των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.