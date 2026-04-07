Το Πεντάγωνο έδωσε στον Τραμπ λίστα στόχων στο Ιράν.

Πλησιάζει η εκπνοή του τελεσιγράφου που έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και το Πεντάγωνο έχει προετοιμάσει επιλογές για τον Αμερικανό πρόεδρο, που περιλαμβάνουν στόχους οι οποίοι χρησιμοποιούνται τόσο για στρατιωτικούς, όσο και για πολιτικούς σκοπούς, αναφέρουν δύο αξιωματούχοι που μίλησαν στο NBC News.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα βγάλει στο στόχαστρο τις γέφυρες και τα εργοστάσια ενέργειας του Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας). Επιθέσεις που θα μπορούσαν να συνιστούν έγκλημα πολέμου.

Όμως, αν στο στόχαστρο μπουν υποδομές που θεωρείται ότι έχουν διπλή χρήση, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στον Λευκό Οίκο να υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ χτυπούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποφεύγοντας τον τεχνικό ορισμό του εγκλήματος πολέμου, αναφέρει το NBC News. Υπενθυμίζεται ότι ειδικοί στο διεθνές δίκαιο έχουν ήδη εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Οι επιθέσεις σε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλες πολιτικές υποδομές, αδιακρίτως, θα παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο και θα μπορούσαν να διωχθούν ως εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με νομικούς και συνταξιοδοτημένους στρατιωτικούς δικηγόρους. Η στόχευση πολιτικών εγκαταστάσεων μπορεί να επιτραπεί μόνο αν παρέχουν ευθεία υποστήριξη στον στρατό και η επίθεση σε αυτές δεν θα προκαλέσει δυσανάλογη βλάβη σε πολίτες, αναφέρουν οι ειδικοί.

Όμως, ο Τραμπ απειλεί όλες τις πολιτικές υποδομές του Ιράν, δείχνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν αδιάκριτες αεροπορικές επιδρομές. Ακόμα και η ίδια η ρητορική του Αμερικανού προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως πιθανό έγκλημα πολέμου, εξαπολύοντας επανειλημμένες απειλές που αναμφισβήτητα τρομοκρατούν τους αμάχους, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Μ. Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν για τον ιρανικό λαό οι βομβαρδισμοί υποδομών κρίσιμης σημασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί «είναι πρόθυμοι να το υποφέρουν αυτό για την ελευθερία τους» και υποστήριξε πως οι άμαχοι θέλουν να συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί.

Οι «γκρίζες» ζώνες

«Ένας πολιτικός στόχος, εξ ορισμού δεν είναι νόμιμος», τονίζει η Σάρα Γιάγκερ, διευθύντρια του Human Rights Watch στην Ουάσινγκτον. Βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι εμπλεκόμενες πλευρές σε μια σύγκρουση «πρέπει να πάντα να κάνουν διάκριση ανάμεσα σε αμάχους και ενόπλους και ανάμεσα σε πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους», υπογραμμίζει.

Η Σύμβαση της Γενεύης απαιτεί οι στρατοί να λαμβάνουν μέτρα για προστατεύουν τους αμάχους, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι οι επιθέσεις είναι αναλογικές. Το εγχειρίδιο του αμερικανικού στρατού για το δίκαιο του πολέμου αναφέρει ότι «η προστασία των αμάχων από επιβλαβείς συνέπειες των εχθροπραξιών είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς».

Όμως, σημειώνουν οι NYT, η ορολογία της Σύμβασης της Γενεύης και του αμερικανικού δικαίου μπορεί να έχουν διάφορες ερμηνείες. Οι χερσαίες δυνάμεις, οι διοικητές και τα κράτη μπορεί να ορίζουν διαφορετικά τον όρο «άμαχος». Για παράδειγμα, στους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν την παρουσία «ανδρών στρατεύσιμης ηλικίας» ως παράγοντα για τη δικαιολόγηση θανάσιμης βίας επειδή ένα άτομο έμοιαζε με μαχητή, ανεξάρτητα από το αν ήταν οπλισμένος.

Στην περίπτωση του Ιράν, υπάρχει ένας άλλος επίμαχος όρος, των εγκαταστάσεων διπλής χρήσης. Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξ’ ορισμού πολιτικές εγκαταστάσεις, αλλά μπορεί να θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι αν συμβάλλουν αποτελεσματικά στη στρατιωτική δράση και προσφέρουν σαφές στρατιωτικό πλεονέκτημα, αναφέρουν ειδικοί.

