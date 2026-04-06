Νέα ανακοίνωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ καταδίκασε τις απειλές του Τραμπ πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ θα γυρίσουν το Ιράν στην Εποχή του Λίθου, ενώ έκανε λόγο για αμερικανικά και ισραηλινά εγκλήματα πολέμου.

«Ο εχθρός απερίσκεπτα λέει ότι θέλει να επιστρέψει το Ιράν στην Εποχή του Λίθου», αναφέρει η δήλωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με το Al Jazeera. Οι επιθέσεις σε γέφυρες, εργοστάσια ενέργειας, σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις «αποτελούν σημάδια ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, οι έχουν διαπράξει η αμερικανική κυβέρνηση και το δολοφονικό ισραηλινό καθεστώς», προσθέτει.

«Είναι κρίμα… χτυπούν το τύμπανο του πολέμου, απειλές και καταστροφή ολοένα και περισσότερο κάθε ημέρα, ενώ οι διεθνείς θεσμοί παραμένουν σιωπηλοί και αδιάφοροι και ίσως ακόμα συνένοχοι αυτής της επιθετικότητας», συμπληρώνει.

