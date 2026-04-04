Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μάρκο Ρούμπιο.

Η ανιψιά του Κασέμ Σολεϊμανί, υψηλόβαθμου διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που σκοτώθηκε από τις ΗΠΑ το 2020, συνελήφθη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ μαζί με την κόρη της, ενώ και οι δύο κινδυνεύουν με απέλαση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Κατά τη διάρκεια της διαμονής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η (Αφσάρ) προωθούσε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, επευφημούσε τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, εξυμνούσε τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, καταδίκαζε την Αμερική ως τον «Μεγάλο Σατανά» και εξέφραζε την αταλάντευτη υποστήριξή της προς το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι η Αφσάρ ζούσε με το παιδί της στο Λος Άντζελες.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι και οι δύο Αφσάρ κατείχαν πράσινες κάρτες των ΗΠΑ, τις οποίες έχει πλέον ανακαλέσει.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει στη χώρα μας να γίνει καταφύγιο για αλλοδαπούς που υποστηρίζουν αντιαμερικανικά τρομοκρατικά καθεστώτα», ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

{https://x.com/SecRubio/status/2040454251260809340}