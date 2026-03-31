Στην προπαγανδιστική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπο του απαντάει ο δήμαρχος του Λονδίνου.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ζήτησε από Βρετανούς διπλωμάτες σε όλον τον κόσμο να βοηθήσουν ώστε να διαψευστούν η παραπληροφόρηση και τα ψέματα για τη βρετανική πρωτεύουσα, τα οποία ενισχύονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σφοδρός επικριτής του Καν, τον οποίο χαρακτηρίζει «φρικτό δήμαρχο», έχει ισχυριστεί ότι η εγκληματικότητα «χτυπάει ταβάνι» στο Λονδίνο και ότι ο δήμος «θέλει να εφαρμόσει τη σαρία».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters μετά τη συνάντησή του με Βρετανούς διπλωμάτες, ο δήμαρχος είπε ότι το Λονδίνο δεν είναι τέλειο, όμως παραμένει ασφαλής πόλη, ασφαλέστερη από τις περισσότερες αμερικανικές μεγαλουπόλεις.

Ο Καν, ο πρώτος μουσουλμάνος που εξελέγη δήμαρχος του Λονδίνου, ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος με το Εργατικό κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ το 2016. Στη συνέχεια κέρδισε άλλες δύο δημοτικές εκλογές και είναι ο μακροβιότερος Βρετανός πολιτικός σε αυτό το αξίωμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως είπε, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 οι ανθρωποκτονίες στο Λονδίνο μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο τους (από την εποχή που άρχισαν να τηρούνται αρχεία) ενώ έχουν περιοριστεί σημαντικά και οι αρπαγές κινητών τηλεφώνων.

«Πολλή παραπληροφόρηση, εκούσια και ακούσια, καθώς και ψέματα, προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πραγματικά σημαντικό να αντικρούσουμε την προπαγάνδα που προέρχεται από τον πρόεδρο Τραμπ», σχολίασε. «Ένα από τα πράγματα που θα έπρεπε να κάνουμε καλύτερα είναι να ανασκευάσουμε αυτά τα ψέματα που λέγονται σε όλον τον κόσμο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το διπλωματικό προσωπικό θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του αληθινά στοιχεία για να αντικρούσει τους ψευδείς ισχυρισμούς για το Λονδίνο. Προειδοποίησε ότι η διάδοση αυτών των ισχυρισμών στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αποτρέψει κάποιους ανθρώπους από το να ταξιδέψουν, να επενδύσουν, να ζήσουν ή να σπουδάσουν στην πόλη, ζημιώνοντάς την.

Στη συνάντηση συμμετείχαν Βρετανοί διπλωμάτες από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και εκπρόσωποι της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Η διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και του Καν χρονολογείται από το 2017, όταν ο δήμαρχος καταδίκασε την πρόθεση του προέδρου των ΗΠΑ να επιβάλει ταξιδιωτική απαγόρευση σε κατοίκους μουσουλμανικών χωρών.