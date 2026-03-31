Ο Τραμπ φαίνεται να θεωρεί ότι οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ - δηλαδή ο περιορισμός του ιρανικού ναυτικού και των πυραυλικών του δυνατοτήτων - έχουν ήδη επιτευχθεί και ότι υπάρχει περιθώριο για σταδιακή απεμπλοκή από τη στρατιωτική εκστρατεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνεργάτες του ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά, αφήνοντας μια σύνθετη επιχείρηση για το άνοιγμά τους σε μεταγενέστερο στάδιο - ανέφερε τη Δευτέρα η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η πρώτη επιλογή του Τραμπ παραμένει το άνοιγμα των Στενών μέσω διαπραγμάτευσης με το ιρανικό καθεστώς, ενώ μια δεύτερη επιλογή θα ήταν να απαιτήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ - ιδίως τα κράτη του Κόλπου και το ΝΑΤΟ - να ηγηθούν των επιχειρήσεων για την επαναλειτουργία των Στενών.

Ο αμερικανός πρόεδρος εξετάζει και άλλες στρατιωτικές επιλογές, σημείωσε η WSJ επικαλούμενη τους αξιωματούχους, ωστόσο αυτές δεν αποτελούν προς το παρόν άμεση προτεραιότητά του.

Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά πως οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα διαρκούσε από τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν την ίδια ημέρα που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι μια μακροπρόθεσμη λύση στην κρίση των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς στρατιωτική επιχείρηση, αλλά μέσω ανακατεύθυνσης των αγωγών των κρατών του Κόλπου.

«Οι μακροπρόθεσμες λύσεις περιλαμβάνουν την ανακατεύθυνση ενεργειακών αγωγών προς τα δυτικά, μέσω της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο, παρακάμπτοντας το γεωγραφικό σημείο ασφυξίας του Ιράν», εξήγησε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη στο συντηρητικό αμερικανικό μέσο Newsmax.

Σήμερα, τα Στενά αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία συμφόρησης της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, καθώς από αυτά διέρχεται το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Παρότι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν διαθέτουν χωρικά ύδατα στα Στενά, η παρουσία του Ιράν στην απέναντι πλευρά του Ορμούζ τα καθιστά ευάλωτα, καθώς το ισλαμικό καθεστώς διαθέτει τη δυνατότητα να απειλήσει τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές μέσω επιθέσεων σε πλοία που διέρχονται από την περιοχή.