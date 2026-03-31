Στα 517 κιλά ανά κάτοικο ανήλθε το 2024 η ποσότητα δημοτικών απορριμμάτων που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Η ποσότητα αυτή είναι αυξημένη κατά 6 κιλά σε σύγκριση με το 2023, όταν τα απορρίμματα ανά κάτοικο ήταν 511 κιλά. Σε βάθος δεκαετίας, από το 2014 έως το 2024, η αύξηση φτάνει τα 38 κιλά ανά άτομο, δηλαδή περίπου 8%.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την παραγωγή απορριμμάτων. Τα υψηλότερα επίπεδα δημοτικών αποβλήτων ανά κάτοικο καταγράφηκαν στην Αυστρία με 782 κιλά ανά άτομο (στοιχεία 2023), στη Δανία με 755 κιλά και στο Βέλγιο με 699 κιλά. Αντίθετα, τις μικρότερες ποσότητες απορριμμάτων παρήγαγαν η Ρουμανία με 305 κιλά ανά κάτοικο, η Εσθονία με 375 κιλά και η Πολωνία με 387 κιλά.

Σε σύγκριση με το 2014, η ποσότητα δημοτικών απορριμμάτων ανά κάτοικο αυξήθηκε σε 20 χώρες της ΕΕ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν το Βέλγιο με αύξηση 274 κιλά ανά άτομο, η Τσεχία με 228 κιλά και η Αυστρία με 217 κιλά. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ολλανδία με μείωση 54 κιλά, στη Δανία με 53 κιλά και στη Φινλανδία με 25 κιλά ανά κάτοικο.

Όσον αφορά την ανακύκλωση, το 2024 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακυκλώθηκαν κατά μέσο όρο 248 κιλά δημοτικών απορριμμάτων ανά κάτοικο. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 48,1% του συνόλου των απορριμμάτων που παράγονται, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2023, όταν το ποσοστό ήταν 48,0%. Η βελτίωση είναι πιο αισθητή σε σύγκριση με το 2014, όταν ανακυκλωνόταν το 43,0% των δημοτικών απορριμμάτων, δηλαδή 208 κιλά ανά κάτοικο.