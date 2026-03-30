Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν υπό έλεγχο, παρά την άνοδο των τιμών της ενέργειας, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός και για τις αναταράξεις στον τομέα της ιδιωτικής πίστωσης, τονίζοντας ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται ευρύτερη χρηματοπιστωτική κρίση.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ο Πάουελ ανέφερε ότι βραχυπρόθεσμα η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να αγνοήσει τις έντονες διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας και να παραμείνει προσηλωμένη στους βασικούς στόχους της, δηλαδή τη σταθερότητα των τιμών και τη χαμηλή ανεργία. Όπως είπε, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές, αν και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να αξιολογεί τις επιπτώσεις στην οικονομία πριν λάβει αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας υποστήριξε επίσης ότι το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων, στο εύρος 3,5% με 3,75%, είναι κατάλληλο για την παρούσα περίοδο, καθώς η τράπεζα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, όπως τον πόλεμο με το Ιράν και τις επιπτώσεις των δασμών στις τιμές. Τόνισε ότι μια αύξηση επιτοκίων τώρα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία αργότερα, καθώς η νομισματική πολιτική δρα με χρονική καθυστέρηση και ενδεχομένως τα αποτελέσματα θα εμφανίζονταν όταν το σοκ από τις τιμές πετρελαίου θα είχε ήδη περάσει.

Οι δηλώσεις Πάουελ επηρέασαν και τις αγορές, με τους επενδυτές να μειώνουν δραστικά τις πιθανότητες αύξησης επιτοκίων μέσα στο έτος. Ενώ προηγουμένως εκτιμούσαν σημαντική πιθανότητα νέας αύξησης λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας οι πιθανότητες περιορίστηκαν σχεδόν στο μηδέν.

Αναφερόμενος στον τομέα της ιδιωτικής πίστωσης, που αποτιμάται περίπου στα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ο Πάουελ αναγνώρισε ότι υπάρχουν αυξημένες αθετήσεις πληρωμών, αποσύρσεις επενδυτών και γενικότερες ανησυχίες, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κεντρική τράπεζα δεν βλέπει προς το παρόν διασυνδέσεις με το τραπεζικό σύστημα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευρύτερη χρηματοπιστωτική κρίση. Όπως είπε, πρόκειται περισσότερο για μια διόρθωση της αγοράς, όπου θα υπάρξουν απώλειες για επενδυτές, αλλά δεν φαίνεται να δημιουργούνται συνθήκες συστημικού κινδύνου.