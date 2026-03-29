«Όχι Βασιλιάδες, Όχι ICE, Όχι Πόλεμος»: Χιλιάδες πορείες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ντόναλντ Τραμπ, της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής και του πολέμου του κατά του Ιράν.

Είναι η τρίτη φορά σε λιγότερο από έναν χρόνο που η Αμερική καλείται να βγει στους δρόμους από αυτό το κίνημα από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Περισσότερες από 3.000 διαδηλώσεις διοργανώθηκαν σε όλη τη χώρα, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αλάσκα, από πόλεις μέχρι αγροτικές περιοχές.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος έπαιζε γκολφ στην ιδιωτική του λέσχη στη Φλόριντα το απόγευμα του Σαββάτου.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, ηγήθηκε της πορείας.

Και άλλοι πρόεδροι έχουν δοκιμάσει τα συνταγματικά όρια της εξουσίας τους, αλλά κανείς δεν αποτέλεσε τέτοια υπαρξιακή απειλή για τις ελευθερίες και την ασφάλειά μας. Πρέπει να τον σταματήσουμε, προέτρεψε.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Ρώμη, το Άμστερνταμ, τη Μαδρίτη και την Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν επίσης συγκεντρώσεις κατά του Αμερικανού προέδρου.

Περίπου είκοσι χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην ιταλική πρωτεύουσα, γιορτάζοντας επίσης την ήττα της ακροδεξιάς κυβέρνησης σε δημοψήφισμα για τη δικαιοσύνη.

Δεν θέλουμε έναν κόσμο που κυβερνάται από βασιλιάδες, ολιγαρχίες, που αποφασίζουν πάνω από εμάς, πολεμούν τους λαούς και πολεμούν μεταξύ τους, δήλωσε ο Αντρέα Νόσα, ένας 29χρονος ερευνητής από το Μιλάνο, φορώντας ένα μπλουζάκι που υμνούσε τη Γαλλική Επανάσταση.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν στη Μινεάπολη

Μετά την τελευταία μας διαμαρτυρία, η κυβέρνηση αυτή μας βύθισε ακόμη περισσότερο στον πόλεμο, καταγγέλλει ο Ναβίντ Σαχ, επικεφαλής της Common Defense (Κοινή Άμυνα), μιας οργάνωσης βετεράνων πολέμου και μέλος του συνασπισμού No Kings.

«Στην πατρίδα μας, είδαμε πολίτες να σκοτώνονται στον δρόμο από στρατιωτικοποιημένη αστυνομία. Έχουμε δει οικογένειες να ξεκληρίζονται και κοινότητες μεταναστών να γίνονται στόχος», προσθέτει ο βετεράνος αυτός, αναφερόμενος στα γεγονότα που συγκλόνισαν πρόσφατα τη Μινεάπολη.

Αυτή η δημοκρατική πόλη των μεσοδυτικών ΗΠΑ, επίκεντρο στην αρχή του έτους της βάναυσης αντιμεταναστευτικής επίθεσης της αμερικανικής κυβέρνησης, παρουσιάζεται ως το νευραλγικό σημείο των διαδηλώσεων, μαζί με τη δίδυμη πόλη της, το Σεντ Πολ, όπου 200.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, σύμφωνα με το No Kings.

Ο θρύλος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν ερμήνευσε το τραγούδι του Streets of Minneapolis, που έγραψε ως φόρο τιμής στη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι, τους δύο Αμερικανούς που επεσαν νεκροί από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ