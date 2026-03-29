Οι περισσότεροι εκτιμούν ότι το πετρέλαιο Brent θα παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια για το μεγαλύτερο μέρος των επόμενων τριών μηνών.

Με τις αγορές να κινούνται ανάμεσα σε ελπίδες για ειρήνη και φόβους για κλιμάκωση του πολέμου, το επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό σε επενδυτές, επιχειρήσεις και οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα μεταξύ διαχειριστών θεσμικών χαρτοφυλακίων και επαγγελματιών των αγορών, το 54% εκτιμά ότι θα υπάρξει εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέχρι τα τέλη Απριλίου. Ωστόσο, ακόμη και αν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, η ομαλοποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να καθυστερήσει σημαντικά, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών των αγορών θεωρεί ότι δεν θα επιστρέψουν σε πλήρη κανονικότητα πριν από το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Οι περισσότεροι εκτιμούν ότι το πετρέλαιο Brent θα παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια για το μεγαλύτερο μέρος των επόμενων τριών μηνών, ενώ την ίδια στιγμή οι πληθωριστικές προσδοκίες αυξάνονται και οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώνονται. Παράλληλα, οι πιθανότητες για εκεχειρία στην Ουκρανία μέσα στο 2026 έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους.

Την ίδια περίοδο, οι επαγγελματίες των αγορών αναδιαμόρφωσαν γρήγορα τη στρατηγική τους, μειώνοντας την έκθεσή τους σε μετοχές και αυξάνοντας τα μετρητά με τον ταχύτερο ρυθμό από την περίοδο της πανδημίας. Το επενδυτικό κλίμα εμφανίζεται πλέον πιο αρνητικό, καθώς ο πόλεμος και οι ανησυχίες για την αγορά ιδιωτικής πίστωσης περιορίζουν τη διάθεση για ρίσκο.

Οι προσδοκίες για υψηλότερο πληθωρισμό το επόμενο δωδεκάμηνο αυξήθηκαν απότομα, ενώ αντίθετα οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων υποχώρησαν σημαντικά. Παράλληλα, οι προσδοκίες για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη μειώθηκαν δραστικά, με τους περισσότερους διαχειριστές να αναμένουν πλέον ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού. Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις θεωρούνται πλέον ο σημαντικότερος κίνδυνος για τις αγορές και τις οικονομίες, ενώ αυξάνονται και οι ανησυχίες για πιέσεις στην αγορά ιδιωτικής πίστωσης.

Η αγορά private credit εισέρχεται σε φάση αυξημένων πιέσεων, με το κόστος χρηματοδότησης να αυξάνεται και τις συνθήκες δανεισμού να γίνονται πιο αυστηρές. Η αύξηση του κόστους δανεισμού για πιο ριψοκίνδυνους δανειολήπτες περιορίζει την πρόσβαση σε κεφάλαια και αυξάνει τις πιέσεις σε ολόκληρη την αγορά εταιρικού χρέους, από τα leveraged loans έως τα ομόλογα υψηλής απόδοσης.

Συνολικά, κατά την περίοδο του πολέμου οι μετοχές υποχώρησαν, οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν και οι φόβοι για νέο πληθωριστικό σοκ οδήγησαν τις αγορές να προεξοφλούν ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις επιτοκίων μέσα στο έτος. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε το δολάριο και πίεσε τον χρυσό, ο οποίος κατέγραψε σημαντική πτώση, παρά το γεγονός ότι θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο, καθώς πολλοί επενδυτές πούλησαν θέσεις για να αυξήσουν τη ρευστότητά τους.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, γεγονός που αποτελεί έναν από τους βασικούς κινδύνους για τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία. Η αυξημένη μεταβλητότητα οδηγεί σε πιο προσεκτικές επενδυτικές κινήσεις και σταδιακές τοποθετήσεις κεφαλαίων αντί για επιθετικές στρατηγικές.

Η παγκόσμια οικονομία παραμένει πιο ανθεκτική σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, ωστόσο οι αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμα αγαθά, όπως λιπάσματα και ημιαγωγοί, παραμένουν ευάλωτες. Η αυξημένη αβεβαιότητα ενδέχεται να περιορίσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις, ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται σε οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενη ενέργεια.

Την ίδια στιγμή, οι παγκόσμιες δαπάνες για πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και επιβεβαιώνει ότι ο πόλεμος συνεχίζει να επηρεάζει καθοριστικά τις αγορές, τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.