H υπόθεση κατασκοπείας σε Γερμανία και Ισπανία φαίνεται να είχε στόχο προμηθευτή εξαρτημάτων drones για την Ουκρανία.

Στη σύλληψη δύο υπόπτων, ενός Ουκρανού και μίας Ρουμάνας, για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας προχώρησαν οι Αρχές στη Γερμανία το μεσημέρι της Τρίτης, 24/03.

Η μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όπου ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή υπηρεσία καταπολέμησης εγκλήματος, προχώρησαν στη σύλληψη γυναίκας που φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην υπόθεση. Λίγο νωρίτερα, στην ισπανική πόλη Αλικάντε, οι τοπικές αρχές είχαν περάσει χειροπέδες σε έναν άνδρα που θεωρείται συνεργός της.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δύο συλληφθέντες φαίνεται πως δρούσαν για λογαριασμό ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών ήδη από τα τέλη του 2025. Στόχος τους ήταν ένα άτομο εγκατεστημένο στη Γερμανία, το οποίο δραστηριοποιείται στον εφοδιασμό της Ουκρανίας με εξαρτήματα για drones. Η παρακολούθηση δεν ήταν περιστασιακή: αντίθετα, περιλάμβανε συστηματική καταγραφή της καθημερινότητάς του, με βιντεοσκοπήσεις τόσο του χώρου εργασίας όσο και της κατοικίας του.

Πληροφορίες που δημοσίευσε το Der Spiegel ενισχύουν την ανησυχία των αρχών, καθώς εκτιμάται ότι η επιχείρηση αυτή ίσως αποτελούσε μόνο το πρώτο στάδιο ενός ευρύτερου σχεδίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο προετοιμασίας πιο επιθετικών ενεργειών, που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και σε απόπειρα φυσικής εξόντωσης του στόχου.

Υπό το βάρος αυτών των εκτιμήσεων, οι γερμανικές αρχές έχουν ήδη μεταφέρει τον έναν ύποπτο σε ασφαλή τοποθεσία, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα προστασίας.

Με πληροφορίες του Reuters