Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές κηρύχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, με εξαίρεση την περιφέρεια της Οδησσού (νοτιοδυτικά), εξαιτίας κύματος ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με τις κατά τόπους αρχές.

Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας».

Ήδη, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια -κεντρικά και νότια αντίστοιχα-, κατά τις τοπικές αρχές.

Στην Πολτάβα (κεντρικά), ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς αναφέρθηκε μέσω Telegram σε δυο νεκρούς και ένδεκα τραυματίες, καθώς και σε ζημιές σε πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.

Στη Ζαπορίζια (νότια), ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική συνδυαστική επίθεση με drones και πυραύλους» και «δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν».