Viral έχει γίνει ένα βίντεο με σκυλιά που δραπέτευσαν λίγο πριν βρεθούν σε εργοστάσιο κρέατος σκύλων.

Το συγκινητικό βίντεο με επτά σκυλιά που ταξιδεύουν μαζί σε μια κεντρική λεωφόρο της Κίνας, χωρίς να είναι σαφές πού κατευθύνονται, έγινε γρήγορα viral. Σύμφωνα με τη South China Morning Post, τα ζώα εντοπίστηκαν να περπατούν κατά μήκος μιας πολυσύχναστης εθνικής οδού στο Τσανγκτσούν της επαρχίας Τζιλίν από έναν χρήστη του διαδικτύου με το επώνυμο Λου.

Όπως αναφέρεται, τα σκυλιά είχαν απαχθεί από άτομα που φέρονται να συνεργάζονται με εργοστάσιο κρέατος σκύλων και επιχειρήθηκε η μεταφορά τους με φορτηγό. Ωστόσο, κατάφεραν να δραπετεύσουν και να επιστρέψουν στο σπίτι τους, διανύοντας απόσταση 17 χιλιομέτρων μέσα σε δύο ημέρες.

Η ομάδα περιλάμβανε έναν τραυματισμένο γερμανικό ποιμενικό, καθώς και ράτσες όπως κόργκι, γκόλντεν ριτρίβερ, λαμπραντόρ και πεκινέζους.

«Έμοιαζαν με μια ομάδα μικρών “αδελφών” σε κίνδυνο που κινούνται μαζί – σε καμία περίπτωση δεν θύμιζαν αδέσποτα», δήλωσε ο Λου στην εφημερίδα Dahe Daily. Όπως είπε, προσπάθησε επανειλημμένα να τα βοηθήσει και να τα οδηγήσει σε ασφαλές σημείο, όμως εκείνα συνέχισαν την πορεία τους αγνοώντας τον. Στη συνέχεια, δημοσίευσε το βίντεο στο Douyin, καλώντας τις αρχές να παρέμβουν.

Κατά τη διαδρομή τους, τα σκυλιά εντοπίστηκαν και από άλλους ανθρώπους σε κοντινά χωράφια. Καθώς τα βίντεο διαδίδονταν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εθελοντές παρακολούθησαν την πορεία τους και φρόντισαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους.

Η οργάνωση Bitter Coffee Stray Dog Base ανέφερε ότι τα ζώα προέρχονται από το ίδιο χωριό και γνωρίζονται μεταξύ τους, γεγονός που εξηγεί γιατί παρέμειναν ενωμένα ως αγέλη καθ’ όλη τη διάρκεια της επιστροφής τους.

