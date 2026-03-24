Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να καταλήξει σε συμφωνία, σε ένα πιθανό διπλωματικό άνοιγμα εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Arabiya, που επικαλείται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το ρεπορτάζ έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης που κατέληξαν σε αυτό που χαρακτήρισε ως «σημαντικά σημεία συμφωνίας».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, και αναμένεται να συνεχιστούν, αυξάνοντας την πιθανότητα να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για την επίλυση του πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του και στενός συνεργάτης του, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν στις συνομιλίες με Ιρανούς εκπροσώπους.

Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός και ο ηγέτης», προσθέτοντας παράλληλα ότι στο Ιράν «έχουν απομείνει κάποιοι ηγέτες».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ωστόσο, επικαλέστηκε μια πηγή που διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν απευθείας ή έμμεσες επικοινωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζοντας μια αντίθετη εκδοχή σχετικά με την κατάσταση της διπλωματικής εμπλοκής, ενώ και οι Φρουροί της Επανάστασης δείχνουν ότι τηρούν σκληρή γραμμή.