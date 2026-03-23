Ο Χαν ενημέρωσε με επιστολή τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο, πρώην επίτροπος, Γιοχάνες Χαν, παραιτήθηκε επικαλούμενος άλλες υποχρεώσεις, ανακοίνωσε η Κομισιόν.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται την απόφαση του κ. Χαν και τον ευχαριστεί για την πολύτιμη συνεισφορά του στη διαδικασία διευθέτησης τον τελευταίο χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μάτσιε Μπερεστέτσκι. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα εν ευθέτω χρόνω», συμπλήρωσε.

Ο Γιοχάνες Χαν- που διετέλεσε επίτροπος τόσο επί Ζαν Κλοντ Γιούνκερ όσο και επί Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- διορίστηκε στη θέση τον Μάιο του 2025, προκειμένου να συνεισφέρει στις συνομιλίες με την Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, την ειδική απεσταλμένη του γ.γ. του ΟΗΕ για την Κύπρο. Τον Ιανουάριο ανέλαβε πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, με πενταετή θητεία.

Η Κομισιόν «ήδη κάνει τα απαραίτητα βήματα με στόχο τον διορισμό νέου ειδικού απεσταλμένου στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Ο Χαν είχε στείλει επιστολή στον Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να τον ενημερώσει για την απόφασή του, πρόσθεσε.

