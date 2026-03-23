Η εμπρηστική επίθεση αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους, ανέφερε η αστυνομία.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά την πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν στην εβραϊκή κοινότητα στο Golders Green, στο βόρειο Λονδίνο.

Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο όπου τα τέσσερα οχήματα, που ανήκουν στην εθελοντική οργάνωση διάσωσης Hatzolah Northwest, πυρπολήθηκαν.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Τέσσερα οχήματα υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά. Aπό τις εκρήξεις έσπασαν παράθυρα σε διπλανή πολυκατοικία».

Έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο της πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική έλαβε την πρώτη από συνολικά 56 κλήσεις που ειδοποιούσαν για τη φωτιά στις 1:40 π.μ.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 3:06 π.μ.

Ανθρωποκυνηγητό για τρεις υπόπτους

Η αστυνομική διευθύντρια Sarah Jackson, υπεύθυνη για την αστυνόμευση της περιοχής, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι το περιστατικό αυτό θα προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην κοινότητα και οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο για να πραγματοποιήσουν επείγουσες έρευνες.

»Βρισκόμαστε στη διαδικασία εξέτασης υλικού από κάμερες CCTV και γνωρίζουμε την ύπαρξη σχετικών βίντεο στο διαδίκτυο.

»Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, αναζητούμε τρεις υπόπτους.

»Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις και καλούμε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό - μπορεί να το κάνει και ανώνυμα, αν το επιθυμεί.

Ομάδα επιτήρησης γειτονιάς αναφέρει «δυνατές εκρήξεις»

Μια ομάδα επιτήρησης γειτονιάς που δραστηριοποιείται στο Golders Green δήλωσε ότι «αντιλήφθηκε δυνατές εκρήξεις» νωρίς το πρωί.

H μη κερδοσκοπική οργάνωση Shomrim σε ανάρτησή της στο X ανέφερε ότι: «Οι εκρήξεις προκλήθηκαν από φιάλες οξυγόνου και όχι από βόμβα ή εκρηκτικό μηχανισμό. »Παρόλο που ορισμένα κτίρια έχουν εκκενωθεί, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

»Παρακαλείστε να αποφεύγετε την περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες».

Η ομάδα, η οποία παρέχει εθελοντικές υπηρεσίες σε εβραϊκές κοινότητες, ανέφερε ότι η εγκατάσταση στο βόρειο Λονδίνο που διαχειρίζεται η επίσης εβραϊκή φιλανθρωπική οργάνωση Hatzola παραμένει πλήρως σε λειτουργία, αναφέρει το SkyNews.

