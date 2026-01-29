Εν μέσω οργής για τις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών σε μόλις τρεις εβδομάδες, οι Δημοκρατικοί πιέζουν να αφαιρεθεί η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) από ένα πακέτο δαπανών ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα απαιτούν δικλείδες ασφαλείας έναντι της αστυνομικής βίας.

Μεταξύ άλλων ζητούν μεγαλύτερη εποπτεία επί των επιχειρήσεων της ICE, συλλήψεις μόνο με εντάλματα, σαφείς κανόνες ταυτοποίησης των μελών των σωμάτων, αλλά και περιορισμό της χρήσης μασκών.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το κόμμα του δεν θα δώσει τις απαραίτητες ψήφους μέχρι η ICE να υποστεί ριζική αναμόρφωση.

«Ο αμερικανικός λαός στηρίζει την επιβολή του νόμου, στηρίζει την ασφάλεια των συνόρων, αλλά δεν στηρίζει την ICE να τρομοκρατεί και να σκοτώνει Αμερικανούς πολίτες», δήλωσε ο Σούμερ.

Αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο σήμερα για κάποια σημάδια πιθανής προόδου, καθώς ο Λευκός Οίκος δηλώνει πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με τους Δημοκρατικούς για να αποφευχθεί μια νέα αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Associated Press, οι δύο πλευρές συζητούσαν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης: Μια πιθανή επιλογή που συζητήθηκε ήταν να αφαιρεθεί η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας από το ευρύτερο νομοσχέδιο, όπως ζήτησε ο Σούμερ, και να παραταθεί για μικρό χρονικό διάστημα ώστε να δοθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις. Το υπόλοιπο νομοσχέδιο θα μπορούσε έτσι να χρηματοδοτήσει τις κυβερνητικές υπηρεσίες έως τον Σεπτέμβριο.

Χωρίς ακόμη συμφωνία και με αβέβαιο το μέλλον, το αδιέξοδο απειλεί να οδηγήσει τη χώρα σε άλλη μία αναστολή λειτουργίας μόλις δύο μήνες αφότου οι Δημοκρατικοί μπλόκαραν ένα νομοσχέδιο δαπανών εξαιτίας της λήξης των ομοσπονδιακών επιδοτήσεων υγειονομικής περίθαλψης.

Εντείνονται οι διαβουλεύσεις στην Ουάσινγκτον για την αποτροπή ενός νέου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, μια συμφωνία φαίνεται να πλησιάζει — εν μέσω πολιτικού δράματος που ακολούθησε τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας νοσηλεύτριας από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης.

Η κυβέρνηση χρειάζεται επτά Δημοκρατικούς

Το πακέτο δαπανών έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά απαιτεί 60 ψήφους στη Γερουσία για να προχωρήσει.

Στη Γερουσία των 100 μελών υπάρχουν μόνο 53 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, πράγμα που σημαίνει ότι η έγκριση του νομοσχεδίου απαιτεί τουλάχιστον κάποια στήριξη από Δημοκρατικούς.

Ο Ρεπουμπλικανός επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «παραγωγικές» διαπραγματεύσεις. Εάν γίνουν αλλαγές, το νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί εκ νέου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία αυτή τη στιγμή έχει διακόψει τις εργασίες της.

Την Τετάρτη ορισμένοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές αναβάθμισαν τις απαιτήσεις τους, ζητώντας ρητά την απομάκρυνση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, καθώς και διαρθρωτικές αλλαγές τόσο στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) όσο και στη Συνοριοφυλακή των ΗΠΑ.

«Αυτή η τρέλα», δήλωσε ο Σούμερ, «αυτός ο τρόμος πρέπει να σταματήσει».

*Με πληροφορίες από BBC και Associated Press