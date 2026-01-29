Προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ τονίζοντας πως οι NAVTEX δεν έχουν διετή διάρκεια αλλά ισχύουν επ' αόριστον.

Προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ ενώ διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για τον προσδιορισμό της τελικής ημερομηνίας που θα διεξαχθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών, εντός του Φεβρουαρίου.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι οι NAVTEX για το Αιγαίο, δεν έχουν διετή διάρκεια, αλλά «έχουν εκδοθεί επ’ αόριστον».

«Οι ναυτιλιακές μας αγγελίες (NAVTEX), οι οποίες έχουν χαρακτήρα τεχνικών ενστάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο, δεν είναι διετούς διάρκειας, όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός Τύπος, αλλά έχουν εκδοθεί επ’ αόριστον», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Άγκυρα ζητά μάλιστα ζητά συντονισμό της Ελλάδας με την Τουρκία «για όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και εντός των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας».

Επίσης, θέτει εκ νέου ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών, λέγοντας ότι «η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, σε περιοχές που περιλαμβάνουν και τα χωρικά ύδατα νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς, αντίκειται στις διεθνείς συνθήκες».