Μεταβαίνει στο σημείο προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών για το δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το ελληνικό υπουργείο Eξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές, αναφέρει σχετική ανακοίνωση μετά το δυστύχημα με τους 7 νεκρούς και 3 τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ.

«Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

