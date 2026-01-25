Για τι κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε σήμερα «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση».

«Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».