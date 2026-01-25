Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, σε αυτή την πρωτοφανή κακοκαιρία.

Μια τρομερή κακοκαιρίας που έφερε έντονες χιονοπτώσεις και πάγο από την ακτή του Κόλπου στα βορειοανατολικά, άφησε πίσω της τουλάχιστον επτά νεκρούς και σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους στις ΗΠΑ χωρίς ρεύμα, ακυρώνοντας περισσότερες από 16.000 πτήσεις.

Σύμφωνα με τον Guardian, την ώρα που το υπουργείο Υγείας της Λουιζιάνα επιβεβαίωσε δύο θανάτους που σχετίζονται με τη χειμερινή καταιγίδα στην ενορία Κάντο και πέθαναν από υποθερμία, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ανέφερε ότι «τουλάχιστον πέντε Νεοϋορκέζοι πέθαναν και βρέθηκαν έξω» το Σάββατο πριν αρχίσει να χιονίζει.

{https://www.youtube.com/watch?v=S_EWORbgbKA&t=1s}

Οι φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρικού δικτύου των ΗΠΑ αύξησαν το Σάββατο τις προφυλάξεις για να αποφύγουν τις εναλλασσόμενες διακοπές ρεύματος. Η Dominion Energy, της οποίας οι δραστηριότητες στη Βιρτζίνια περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη συλλογή κέντρων δεδομένων στον κόσμο, δήλωσε ότι εάν η πρόβλεψή της για τον πάγο επαληθευτεί, το χειμερινό γεγονός θα μπορούσε να είναι από τα μεγαλύτερα που θα επηρεάσουν την εταιρεία.

{https://www.youtube.com/watch?v=F6tiHlAxOMI&t=1s}

«Ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμη τις αιτίες θανάτου τους, δεν υπάρχει πιο ισχυρή υπενθύμιση για τους κινδύνους του ακραίου ψύχους και πόσο ευάλωτοι είναι πολλοί από τους γείτονές μας, ειδικά οι άστεγοι Νεοϋορκέζοι», δήλωσε ο Μαμντάνι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η καταιγίδα φέρνει χαμηλότερες θερμοκρασίες για παρατεταμένη περίοδο από ό,τι έχει βιώσει η Νέα Υόρκη τα τελευταία οκτώ χρόνια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxt78vamy4p?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Έως και [18] ίντσες θα πέσουν πάνω από τη Νέα Αγγλία και 0,50 ίντσες παγωμένης βροχής σε τμήματα των κοιλάδων του Μεσοατλαντικού και του Οχάιο/Τενεσί», ανέφερε την Κυριακή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σχετικά με την έντονη χιονόπτωση και συσσώρευση πάγου που αναμένεται από τη χειμερινή καταιγίδα. «Επιπλέον, έντονες βροχοπτώσεις θα αναπτυχθούν στην Κάτω Κοιλάδα του Μισισιπή την Κυριακή και σε τμήματα της Κοιλάδας του Τενεσί τη Δευτέρα.

«Μετά την καταιγίδα, οι κοινότητες από τις Νότιες Πεδιάδες στα βορειοανατολικά θα αντιμετωπίσουν εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και επικίνδυνα κρύους ανέμους».

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Αποκαλώντας τις καταιγίδες «ιστορικές», ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το Σάββατο ομοσπονδιακές κηρύξεις έκτακτης ανάγκης σε κατάσταση καταστροφής στη Νότια Καρολίνα, τη Βιρτζίνια, το Τενεσί, τη Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα, το Μέριλαντ, το Αρκάνσας, το Κεντάκι, τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, την Ιντιάνα και τη Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να παραμένουμε σε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. «Μείνετε ασφαλείς και ζεστοί», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Δεκαεπτά πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια είχαν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης καιρού, δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Η γραμματέας του DHS, Κρίστι Νόεμ, σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, προειδοποίησε τους ανθρώπους να λάβουν προφυλάξεις.

«Θα κάνει πολύ, πολύ κρύο», είπε η Νόεμ. «Επομένως, θα ενθαρρύναμε όλους να εφοδιαστούν με καύσιμα, να εφοδιαστούν με τρόφιμα και θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί». Πρόσθεσε: «Έχουμε συνεργεία κοινής ωφέλειας που εργάζονται για να το αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxv4vx79aq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο αριθμός των διακοπών ρεύματος συνέχισε να αυξάνεται. Μέχρι τις 6:30 π.μ. ET (11:30 GMT) την Κυριακή, περισσότεροι από 900.000 κάτοικοι στις ΗΠΑ ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το PowerOutage.us. Σχεδόν 250.000 από αυτές τις διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν στο Τενεσί, ενώ στο Μισισιπή, τη Λουιζιάνα και το Τέξας ανέφεραν πάνω από 100.000.

Το Υπουργείο Ενέργειας εξέδωσε το Σάββατο μια έκτακτη εντολή που εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο Ηλεκτρικής Αξιοπιστίας του Τέξας να αναπτύξει εφεδρικούς πόρους παραγωγής σε κέντρα δεδομένων και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις, με στόχο τον περιορισμό των διακοπών ρεύματος στην πολιτεία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα που θα φέρει εκτεταμένη, βαριά συσσώρευση πάγου στα νοτιοανατολικά, όπου θα μπορούσαν να αναμένονται «καταστροφικές έως τοπικά καταστροφικές επιπτώσεις».

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

Περισσότερες από 10.500 πτήσεις στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν μόνο την Κυριακή, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Η εταιρεία ανάλυσης αεροπορίας Cirium δήλωσε ότι μέχρι το πρωί της Κυριακής, η καταιγίδα είναι το υψηλότερο περιστατικό ακύρωσης που έχει καταγραφεί από την πανδημία.

Περισσότερες από 1.800 ακυρώσεις πτήσεων έχουν επίσης αναφερθεί για τη Δευτέρα, ενώ το Σάββατο, περισσότερες από 4.000 πτήσεις είχαν ακυρωθεί.

Έως και 22,5 εκατοστά χιονιού με χιονόνερο έχουν αναφερθεί στο Λιτλ Ροκ και γύρω από το Αρκάνσας, και σχεδόν τρία τέταρτα της ίντσας συσσώρευση πάγου αναφέρθηκε κοντά στο Χολ Σάμιτ της Λουιζιάνα, νοτιοανατολικά του Σρίβπορτ, σύμφωνα με το Weather Channel, με τα υψηλότερα σύνολα χιονόπτωσης να ξεπερνούν το ένα πόδι στο Νέο Μεξικό.

Οι μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν τους επιβάτες να παραμένουν σε εγρήγορση για απότομες αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων. Η Delta Air Lines προσάρμοσε το πρόγραμμά της το Σάββατο, με επιπλέον ακυρώσεις το πρωί για την Ατλάντα και κατά μήκος της ανατολικής ακτής, συμπεριλαμβανομένων της Βοστώνης και της Νέας Υόρκης. Θα μεταφέρει ειδικούς από κόμβους για κρύο καιρό για να υποστηρίξουν ομάδες αποπάγωσης και αποσκευών σε πολλά νότια αεροδρόμια, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

