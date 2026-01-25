Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωσή του το ΚΚΕ απαντά στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι: «Η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει ενωμένη, να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο και την κυριαρχία των κρατών-μελών της, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας, τη στήριξη της ευρωπαϊκής άμυνας και ανταγωνιστικότητας, αλλά και τις ελληνικές πρωτοβουλίες σε ΕΕ και ΟΗΕ, με αναφορά στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή».

Το ΚΚΕ απαντά πως: «Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ξανά τον ρόλο του «σημαιοφόρου», που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους, για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου και σε βάρος του ελληνικού λαού».

Ανλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ξανά τον ρόλο του «σημαιοφόρου», που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους, για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου και σε βάρος του ελληνικού λαού.

Αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τα ευχολόγια για «σεβασμό του διεθνούς δικαίου», το οποίο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αγνόησε επιδεικτικά στην περίπτωση της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ούτε φυσικά μπορεί να κρυφτεί πίσω από την απάτη της «σημασίας των διατλαντικών σχέσεων», τη στιγμή μάλιστα που η απειλή των ΗΠΑ σε βάρος της Γροιλανδίας στέφεται κατά «συμμάχου» χώρας.

Ο «νέος κόσμος που αναδύεται» είναι ο κόσμος των ακόμη πιο σφοδρών ανταγωνισμών και πολέμων για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα και ο ελληνικός λαός έχει κάθε συμφέρον να αγωνιστεί για την απεμπλοκή της χώρας μας από αυτό το μακελειό».