Τις τριμερείς συναντήσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι οι πρώτες τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι.

Η επιβεβαίωση της ρωσικής συμμετοχής στη συνάντηση ήρθε μετά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, το βράδυ της Πέμπτης στη Μόσχα.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες διάρκειας τεσσάρων ωρών ως «ουσιαστικές, εποικοδομητικές και… εξαιρετικά ειλικρινείς», εξέφρασε ωστόσο αμφιβολίες για το ενδεχόμενο επίτευξης σημαντικής προόδου.

Στην ανακοίνωσή του επανέλαβε την πάγια προειδοποίηση ότι δεν υπάρχει προοπτική μακροπρόθεσμης διευθέτησης εάν δεν επιλυθούν τα εδαφικά ζητήματα - και μάλιστα σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνηθεί στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν πέρυσι στην Αλάσκα.

Η Μόσχα πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης έως ότου επιτευχθεί διπλωματική λύση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φάνηκε να υπονοεί ότι η τριμερής συνάντηση ήταν μια ιδέα της τελευταίας στιγμής από την Ουάσινγκτον, η οποία κανονίστηκε μόνο μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ την Πέμπτη στο Νταβός.

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι θα στείλει τον επικεφαλής διαπραγματευτή του, Ρουστέμ Ουμέροφ, και τον επικεφαλής του γραφείου του Β. Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ, ενώ η Μόσχα δήλωσε ότι θα αποστείλει τον ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοφ για να ηγηθεί της ρωσικής αποστολής.

Τι είχε συμφωνηθεί στην Αλάσκα

Αν και δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία όταν ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, αυτό που εικάζεται είναι πως οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη με αντάλλαγμα τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Ρώσος ηγέτης φέρεται να είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι επιθυμεί τις ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, ακόμη και περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Μόσχα επιδιώκει το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονέτσκ – και ουσιαστικά ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς – στο πλαίσιο ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

Όπως έχει διευκρινίσει, το Κίεβο θα απορρίψει μια τέτοια πρόταση, καθώς θα στερούσε από την Ουκρανία τη ζωτικής σημασίας αμυντική της «ζώνη-φρούριο» και θα άνοιγε τον δρόμο για νέες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις.

Επίθεση του Ζελένσκι στην Ευρώπη

Η συμφωνία για τριμερείς συνομιλίες έρχεται μετά την έκφραση δυσαρέσκειας του Ζελένσκι προς τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας, τους οποίους επέκρινε έντονα σε μια ομιλία με έντονο ύφος στο Νταβός.

Σε δηλώσεις που σε ορισμένα σημεία θύμιζαν τη στάση του Τραμπ, προειδοποίησε την ήπειρο για μια ατέρμονη «μέρα της μαρμότας» και κατηγόρησε τις χώρες για έλλειψη δράσης.

«Μόλις πέρυσι εδώ στο Νταβός, έκλεισα την ομιλία μου με τα λόγια "η Ευρώπη πρέπει να μάθει πώς να αμύνεται" - πέρασε ένας χρόνος και τίποτα δεν έχει αλλάξει», είπε.

«Στηρίζουμε τον ηρωικό αγώνα του ουκρανικού λαού εδώ και τέσσερα χρόνια», απάντησε αργότερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Πιστεύω ότι από τη δική μας πλευρά, οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια».

«Είμαστε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν δοθεί πάνω από 193 δισ. ευρώ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις αποφάσισε να προσθέσει σε αυτό το ποσό άλλα 90 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια».

Σημειώνεται πως η ομιλία του Ζελένσκι ακολούθησε μια «θετική» συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ - με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που φέρεται να είναι «σχεδόν έτοιμο».

Ωστόσο, όπως και η Μόσχα, έτσι και το Κίεβο επικεντρώνεται πλέον στις εδαφικές διαφορές και στην προσπάθεια να πείσει τον Λευκό Οίκο ότι οι ουκρανικές κόκκινες γραμμές θα πρέπει να υπερισχύσουν των ρωσικών απαιτήσεων.

Ο Ζελένσκι αποχώρησε από το φόρουμ του Νταβός δηλώνοντας ότι η χώρα του έχει εξασφαλίσει συμφωνίες για ένα νέο πακέτο αντιαεροπορικής άμυνας και υποστηρίζοντας πως η Ρωσία υφίσταται απώλειες 45.000 στρατιωτών τον μήνα.

Πηγή: SkyNews