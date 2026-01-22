Η συνάντηση μεταξύ των τριών χωρών θα γίνει στα Ηνωμένα αραβικά Εμιράτα, αποκάλυψε οι Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Διήμερες τριμερείς συναντήσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Όπως είπε οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την επίσκεψη της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας, με επικεφαλής τον Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα.

«Οι Ρώσοι πρέπει να είναι έτοιμοι για συμβιβασμούς, επειδή, ξέρετε, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, όχι μόνο η Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι, «και αυτό είναι σημαντικό για εμάς».

Νωρίτερα στην ομιλία του ο Ζελένσκι άσκησε σκληρή κριτική κατά της Ευρώπης και των ηγετών της.

«Όλοι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις που προσπαθούν να καταστρέψουν την Ευρώπη... Λειτουργούν ελεύθερα, ακόμη και εντός της Ευρώπης» είπε στην ομιλία του νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κάθε Βίκτορ που ζει με ευρωπαϊκά χρήματα ενώ προσπαθεί να ξεπουλήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αξίζει ένα χτύπημα στο κεφάλι, και αν αισθάνεται άνετα στη Μόσχα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να γίνουν μικρές Μόσχες» είπε ασκώντας σκληρή κριτική στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

{https://www.youtube.com/watch?v=4tX3u6qynpg}

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία «προσπαθεί να παγώσει τους Ουκρανούς τώρα» στους -20 βαθμούς Κελσίου και είπε ότι παρά τις κυρώσεις συνεχίζει να λαμβάνει υποστήριξη από εταίρους στην Ευρώπη καθώς βρίσκει τρόπους να παρακάμπτει τις κυρώσεις. «Η Ευρώπη δεν λέει σχεδόν τίποτα. Η Αμερική δεν λέει τίποτα και ο Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους» πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ευρώπη παραμένει «ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων» είπε ο Ζελένσκι και τόνισε ότι συχνά του λένε να μην πετάει πυραύλους Tomahawk στους Αμερικανούς «για να μην χαλάσει η ατμόσφαιρα», ή να μην αναφέρει τους πυραύλους Taurus, ή να είναι προσεκτικός όταν μιλάει με την Τουρκία και την Ελλάδα.

«Στην Ευρώπη, υπάρχουν ατελείωτες εσωτερικές διαμάχες και πράγματα που δεν λέγονται και εμποδίζουν την Ευρώπη να ενωθεί και να μιλήσει αρκετά ειλικρινά για να βρει πραγματικές λύσεις. Και πολύ συχνά, οι Ευρωπαίοι στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου, ηγέτες, κόμματα, κινήματα και κοινότητες, αντί να σταθούν μαζί για να σταματήσουν τη Ρωσία» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε πως η Ευρώπη «παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων» και είπε ότι το πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή νοοτροπία, με τους ηγέτες να μην υπερασπίζονται πάντα τα πραγματικά ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Και η Ευρώπη εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με γεωγραφία, ιστορία, παράδοση, όχι με πραγματική πολιτική δύναμη, όχι με μεγάλη δύναμη. Μερικοί Ευρωπαίοι είναι πραγματικά ισχυροί, είναι αλήθεια, αλλά πολλοί λένε ότι πρέπει να σταθούμε δυνατοί και θέλουν πάντα κάποιον άλλο να τους πει πόσο καιρό χρειάζεται να σταθούν δυνατοί, κατά προτίμηση μέχρι τις επόμενες εκλογές».

Σκληρή κριτική στην Ευρώπη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άσκησε κριτική στους Ευρωπαίους ηγέτες λέγοντας πως «χρειαζόμαστε κάτι για να αντικαταστήσουμε την παλιά παγκόσμια τάξη, αλλά πού είναι η γραμμή των ηγετών που είναι έτοιμοι να δράσουν», και προειδοποίησε πως «δεν μπορείς να χτίσεις μια νέα παγκόσμια τάξη μόνο με λόγια - οι πράξεις δημιουργούν πραγματική τάξη».

Στη συνέχεια αντιπαρέβαλε τη θέση της Ευρώπης με την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ, λέγοντας ότι η ΕΕ δεν φαίνεται καν να έχει σαφή άποψη για το «Συμβούλιο Ειρήνης» των ΗΠΑ για τη Γάζα. Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στη συνομιλία του γ.γ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε με τον Ντόνλαντ Τραμπ για τη Γροιλανδία το βράδυ της Τετάρτης, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ότι «τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα από εμάς, κινούνται πιο γρήγορα από την Ευρώπη».

«Δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τους εαυτούς μας σε δευτερεύοντες ρόλους, όχι όταν έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μια μεγάλη δύναμη μαζί».

Ο Ζελένσκι συνέχισε με καυστικά σχόλια τονίζοντας πως «Δεν πρέπει να δεχτούμε ότι η Ευρώπη είναι απλώς μια σαλάτα από μικρές και μεσαίες δυνάμεις, καρυκευμένη με εχθρούς της Ευρώπης».

Ο Μαδούρο δικάζεται ο Πούτιν όχι

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Ζελένσκι αντιπαρέβαλε την αδυναμία της ΕΕ να παραμείνει συγκεντρωμένη και αποτελεσματική με την επιχείρηση του Τραμπ στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι παρά τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό, ο Μαδούρο δικάζεται στη Νέα Υόρκη «αλλά ο Πούτιν όχι».

«Και αυτός είναι ο τέταρτος χρόνος του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη από τον Β' ΠΠ. Και ο άνθρωπος που τον ξεκίνησε δεν είναι μόνο ελεύθερος, αλλά εξακολουθεί να αγωνίζεται για τα "παγωμένα" χρήματά του στην Ευρώπη». Ο Πούτιν «σημειώνει κάποια επιτυχία», τουλάχιστον στο να αποφασίσει «πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», είπε αναφερόμενος στην αδυναμία της ΕΕ τον περασμένο μήνα να προχωρήσει στην κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Πρόσθεσε ακόμα ότι υπάρχει μικρή πρόοδος στη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τα ρωσικά εγκλήματα στην Ουκρανία.

«Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συναντήσεις, αλλά η Ευρώπη δεν έχει φτάσει καν στο σημείο να έχει μια έδρα για το δικαστήριο με προσωπικό και πραγματική εργασία στο εσωτερικό. Τι είναι; Η έλλειψη χρόνου ή πολιτικής βούλησης; Πολύ συχνά στην Ευρώπη κάτι άλλο είναι πάντα πιο επείγον από τη δικαιοσύνη».

«Όλοι περιμένουν την Αμερική να ηρεμήσει» με το ζήτημα της Γροιλανδίας, σημείωσε ο Ζελένσκι και τόνισε ότι κάθε χρόνο «δίνει» νέες προκλήσεις στην Ευρώπη, αποσπώντας την προσοχή από άλλα προβλήματα.

«Όλοι έστρεψαν την προσοχή τους στη Γροιλανδία και είναι σαφές ότι οι περισσότεροι ηγέτες απλώς δεν είναι σίγουροι τι να κάνουν γι' αυτό. Και φαίνεται ότι όλοι απλώς περιμένουν την Αμερική να ηρεμήσει σε αυτό το θέμα, ελπίζοντας ότι θα περάσει. Αλλά τι θα γίνει αν δεν περάσει; Τι θα γίνει μετά;»

Έκρινε ακόμα πως η αποστολή 40 στρατιωτών στη Γροιλανδία δεν στέλνει ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία του Πούτιν ή στην Κίνα του Σι Τζινμπινγκ, ή ακόμα και στη Δανία, τον στενό σύμμαχο της Ευρώπης. «Είτε δηλώνετε ότι οι ευρωπαϊκές βάσεις θα προστατεύσουν την περιοχή από τη Ρωσία και την Κίνα και θα εγκαταστήσουν αυτές τις βάσεις, είτε κινδυνεύετε να μην σας πάρουν στα σοβαρά, επειδή 40... στρατιώτες δεν θα προστατεύσουν τίποτα» δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία ξέρει να βυθίζει πλοία»

Στο σημείο εκείνο επισήμανε ότι η Ουκρανία μπορεί να βοηθήσει με την εμπειρία της, καθώς ξέρει πώς να «βυθίζει πλοία κοντά στη Γροιλανδία, όπως ακριβώς κάνουμε κοντά στην Κριμαία».

Στη συνέχεια, επέκρινε εκ νέου την Ευρώπη επειδή δεν κάνει αρκετά στη Λευκορωσία, επιτρέποντας στη Μόσχα να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής της και να εγκαταστήσει ρωσικούς πυραύλους εκεί.

Σχολιάζοντας ειρωνικά την ευρωπαϊκή αντίδραση είπε πως «ίσως κάποια μέρα κάποιος κάνει κάτι» ενώ συνέχισε ζητώντας περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Εάν η Ευρώπη δεν θεωρείται παγκόσμια δύναμη, εάν οι πράξεις της δεν τρομάζουν τους κακούς παράγοντες, τότε η Ευρώπη θα αντιδρά πάντα, προλαμβάνοντας νέους κινδύνους και επιθέσεις».

Η αναφορά στο ΝΑΤΟ

«Το ΝΑΤΟ υπάρχει χάρη στην πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα δράσουν», προειδοποίησε ο Ζελένσκι, διερωτώμενος «τι θα γίνει αν δεν δράσουν;».

Η ήπειρος χρειάζεται «ενωμένες ένοπλες δυνάμεις που μπορούν πραγματικά να υπερασπιστούν την Ευρώπη σήμερα» είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος σημειώνοντας πως «η Ευρώπη βασίζεται μόνο στην πεποίθηση ότι αν έρθει ο κίνδυνος, το ΝΑΤΟ θα δράσει. Αλλά κανείς δεν έχει δει πραγματικά τη συμμαχία σε δράση».

«Αν ο Πούτιν αποφασίσει να καταλάβει τη Λιθουανία ή να χτυπήσει την Πολωνία, ποιος θα απαντήσει; Αυτή τη στιγμή, το ΝΑΤΟ υπάρχει χάρη στην πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα δράσουν, ότι δεν θα μείνουν στην άκρη και θα βοηθήσουν. Αλλά τι θα γίνει αν δεν το κάνουν;» διερωτήθηκε ο Ζελένσκι και συνέχισε να ασκεί κριτική στους Ευρωπαίους ηγέτες λέγοντας πως «ελπίζουν ότι το πρόβλημα θα εξαφανιστεί» και άλλοι αρχίζουν να δρουν, αλλά μόνο χάρη στις ΗΠΑ ενισχύουν στην πραγματικότητα τις αμυντικές και ασφαλιστικές τους ρυθμίσεις.

Σχεδόν έτοιμα τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου

Μετά τη λήξη της σύντομης ομιλίας του ο Βολοντίμιρ καταχειροκροτούμενος απάντησε σε ρωτήσεις δημοσιογράφου στο πάνελ του Νταβός, όπου και δήλωσε πως «τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα». Πρόσθεσε πως η Ουκρανία «εργάζεται με απόλυτη ειλικρίνεια» για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο» και επανέλαβε την έκκλησή του για αύξηση της πίεσης στη Μόσχα.

Είπε ότι οι συναντήσεις του με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους επικεντρώθηκαν στην εναέρια προστασία της Ουκρανίας.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2014341255430377723}

Το «τελευταίο μίλι είναι δύσκολο» είπε ο Ζελένσκι για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και επισήμανε ότι «Κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαλόγου με οποιονδήποτε πρόεδρο, πρέπει να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της χώρας μου. Γι' αυτό ο διάλογος ίσως δεν είναι απλός, αλλά ήταν σήμερα. Ήταν θετικός».

Στα highlights της συνομιλίας αυτής: η πρώτη ερώτηση του δημοσιογράφου αφορούσε στη συνάντηση με τον Τραμπ και πώς πήγε. «Ειλικρινά (να πω);» ρώτησε ο Ζελένσκι και ακούστηκαν χάχανα από το ακροατήριο. Τόσο ώστε να μην βλάψει τη χώρα σας, απάντησε ο δημοσιογράφος με τον Ζελένσκι να κρατά την θεσμική στάση που χρειάζεται και να απαντά ότι η συνάντηση πήγε καλά.