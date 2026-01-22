Νέος γύρος συνομιλιών του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ.

Περίπου στις 23:30 της Πέμπτης (ώρα Μόσχας) ξεκίνησε η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Λίγο νωρίτερα δημοσιεύθηκαν στο Χ πλάνα από την αυτοκινητοπομπή που μετέφερε στο Κρεμλίνο τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου.

{https://x.com/visegrad24/status/2014437589399355902}

Νωρίτερα, από το Νταβός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε αυτή τη νέα συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τους Αμερικανούς. «Δεν ξέρω πότε, ίσως ο Πούτιν κοιμάται. Κανένας δεν ξέρει τι έχει στο μυαλό του», συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το μεσημέρι της Πέμπτης ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Ζελένσκι για περίπου μία ώρα στο Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η συνάντηση ήταν «πολύ καλή», αλλά υπάρχει ακόμα «πολύς δρόμος» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, ελπίζουμε ότι θα τελειώσει. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Όλοι θέλουν να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.