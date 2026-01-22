Τραμπ και Ζελένσκι αναμένεται να επικεντρωθούν στα κύρια σημεία τριβής που έχουν καθυστερήσει μέχρι στιγμής μια ειρηνευτική συμφωνία.

Αρχισε η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός και λίγες ώρες πριν από την συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Μόσχα στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τραμπ και Ζελένσκι αναμένεται να επικεντρωθούν στα κύρια σημεία τριβής που έχουν καθυστερήσει μέχρι στιγμής μια ειρηνευτική συμφωνία, δηλαδή τον έλεγχο του εδάφους και τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τους New York Times, είναι πιθανό να συζητήσουν την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, ένα φιλόδοξο σχέδιο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, το πλαίσιο του οποίου, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, θα μπορούσε να συμφωνηθεί στο Νταβός.

Ο Ζελένσκι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραμείνει στην Ουκρανία και δεν θα παραστεί στο Νταβός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε στους παρευρισκόμενους στο Νταβός ότι θα συναντηθεί με τον κ. Ζελένσκι την επόμενη μέρα. Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου αρχικά δεν σχολίασε, αλλά μέχρι το πρωί της Πέμπτης είχε επιβεβαιώσει τη συνάντηση.