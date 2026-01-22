Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφθασε στην Ελβετία για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι η συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός θα πραγματοποιηθεί στις 13.00 τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδος).

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφθασε στην Ελβετία για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας Σέρχι Νικιφόροφ προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα γίνει στις 13.00 τοπική ώρα και στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα εκφωνήσει ομιλία που είναι προγραμματισμένη για τις 14.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Ελλάδος).