«Μια κοινή προσπάθεια θα ήταν πιο αποτελεσματική απ' ότι 27 ξεχωριστοί εθνικοί στρατοί» τονίζει ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών -λίγες ώρες πριν την έκτακτη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες

Η Ισπανία προτρέπει την ΕΕ να κινηθεί προς τη δημιουργία ενός κοινού στρατού για το μπλοκ ως μέτρο αποτροπής.

Ενόψει μια ημέρας συναντήσεων στο Νταβός, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters πως η περιοχή θα πρέπει πρώτα να επικεντρωθεί στη συγκέντρωση των μέσων που διαθέτει προκειμένου να ενσωματώσει την αμυντική της βιομηχανία και στη συνέχεια να κινητοποιήσει έναν «συνασπισμό των προθύμων».

Η ανησυχία για το αν οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ήταν διατεθειμένοι να συγκροτηθούν στρατιωτικά σε ένα σώμα είναι μια «συζήτηση που θα ήταν καλό να γίνει», ωστόσο η πιθανότητα να συγκεντρωθεί μια κρίσιμη μάζα είναι μεγαλύτερη σε επίπεδο μπλοκ παρά σε εθνικό επίπεδο, εξήγησε ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, προσθέτοντας: «Μια κοινή προσπάθεια θα ήταν πιο αποτελεσματική απ' ότι 27 ξεχωριστοί εθνικοί στρατοί».

Οι δηλώσεις Αλμπάρες έχονται ενόψει μιας έκτακτης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες, με στόχο τον συντονισμό μιας κοινής απάντησης στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για την Γροιλανδία.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου επιβεβαίωσε αργά την Τετάρτη ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά την ανακοίνωση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ίδιος και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχαν «διαμορφώσει το πλαίσιο μιας συμφωνίας».

Μιλώντας μετά από συνάντηση με τον Ινδό ομόλογό του Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, ο Ισπανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η πρόθεση ενός τέτοιου στρατού δεν είναι να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ.

«Αλλά πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρώπη δεν θα επιτρέψει να της ασκηθεί στρατιωτικός ή οικονομικός εξαναγκασμός».

Η θέση του παρέμεινε αμετάβλητη παρά την υπαναχώρηση του Τραμπ, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της διπλωματίας, προσθέτοντας ότι η Ισπανία «χαιρέτισε το γεγονός ότι άνοιξε ένας δρόμος διαλόγου στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, εφόσον αυτός ο δρόμος επιβεβαιωθεί».

Υπενθυμίζεται πως η ιδέα της ενσωμάτωσης των εθνικών στρατιωτικών δυνάμεων σε έναν υπερεθνικό ευρωπαϊκό στρατό προτάθηκε για πρώτη φορά το 1951, για την αντιμετώπιση της Σοβιετικής Ένωσης και τη διασφάλιση ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας δεν θα απειλούσε τους γείτονές της, αλλά απορρίφθηκε από το γαλλικό κοινοβούλιο το 1954.

«Η ιδέα της ευρωπαϊκής άμυνας ήταν μέρος της ίδιας της γένεσης της ΕΕ. Εναπόκειται στη δική μου γενιά να ολοκληρώσει αυτό το έργο», δήλωσε ο Αλμπάρες.