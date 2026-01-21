Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα κάνει συμβιβασμούς στις αρχές και τις αξίες του και στο μέλλον της Γροιλανδίας υπό την απειλή δασμών, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σήνερα ότι «δεν θα ενδώσει» στις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου, διαμηνύοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Γροιλανδία απέναντι στην επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ να καταλάβει αυτό το υπό δανική κυριαχία νησί της Αρκτικής.

«Δεν θα ενδώσω. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα κάνει συμβιβασμούς στις αρχές και τις αξίες του και στο μέλλον της Γροιλανδίας υπό την απειλή δασμών», δήλωσε ο Στάρμερ στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις Τραμπ αναφορικά με τη συμφωνία του Λονδίνου να επιστρέψει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο είχαν ως σχέδιο να ασκήσουν πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη Γροιλανδία.

Προχθές ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το σχέδιο της Βρετανίας να επιστρέψει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο αποτελεί «πράξη απόλυτης αδυναμίας», προσθέτοντας ότι είναι «ακόμη ένας στον πολύ μακρύ κατάλογο λόγων εθνικής ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία» από τις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός παράλληλα τόνισε ότι η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, θα επισκεφθεί τη Βρετανία αύριο Πέμπτη για συνομιλίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με την επιβολή επιπλέον δασμών σε οκτώ χώρες εξαιτίας της εναντίωσής τους στις φιλοδοξίες του για την Γροιλανδία.

Οι απειλές του Τραμπ αφορούν έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης - την Δανία, την Φινλανδία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Σουηδία - καθώς και τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ό,τι αφορά τις έξι πρώτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ενωση λειτουργεί οργανωμένη σε ενιαία αγορά και τελωνειακή ένωση, πράγμα που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών από το ένα κράτος στο άλλο. Αυτό σημαίνει ότι τα αγαθά που παράγονται στις χώρες αυτές και μπορούν να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν εντός της ευρωπαϊκής αγοράς χωρίς καταγραφή της προέλευσής τους.

Πολλά αγαθά επίσης κατασκευάζονται με την συμμετοχή πολλών χωρών μελών: ένα αυτοκίνητο μπορεί να συναρμολογείται στην Γερμανία με εξαρτήματα που προέρχονται από την Σλοβακία κοκ...

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, «από τελωνειακής και επιχειρησιακής πλευράς», θα ήταν «πολύ δύσκολο να αποδώσει εμπορεύματα σε ένα και μοναδικό κράτος μέλος», τόνισε ο Ολοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Βάσει των ευρωπαϊκών νόμων, τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή φέρουν άλλωστε σφραγίδα «made in EU» και όχι «made in France», «made in Danemark» κοκ...Το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει μία χώρα να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα.

«Λοιπόν συνοψίζοντας, τεχνικά είναι δυνατόν, αλλά είναι σημαντικά πολύπλοκο από πλευρές γραφειοκρατίας και διαδικασιών», σύμφωνα με την Κομισιόν.

Καθώς η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τίποτε δεν εμποδίζει την φορολόγηση των προϊόντων τους.