Ολοένα και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, το οποίο στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους.

Για το τραγικό δυστύχημα μίλησε στο MEGA ο Βασίλης Μορφακίδης, δικηγόρος στη Μαδρίτη, αναφέροντας ότι υπάρχουν καταγγελίες από τον Αύγουστο του 2025 ότι «κάτι δεν πάει καλά» με το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου.

Μηχανοδηγοί αλλά και επιβάτες ανέφεραν συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι από τις ράγες ακουγόντουσαν έντονες δονήσεις και κραδασμοί όταν περνούσε η αμαξοστοιχία. Υπήρχε μάλιστα εκτίμηση ότι στο συγκεκριμένο σημείο, η ταχύτητα των τρένων έπρεπε να κατέβει στα 250 χλμ/ώρα από τα 300.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ισπανίας έγινε ανακαίνιση ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, με τα τρένα να κινούνται σε αυτό να είναι υπερσύγχρονα. Εκτιμάται ότι υπήρχε ελειπής συντήρηση στο σημείο.

Σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες στο σημείο της τραγωδίας

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο προβλήματος στη γραμμή του τρένου, στο σημείο του χιλιομέτρου 318,7. Εκεί φέρεται να υπήρξε αστοχία στη συγκόλληση της σιδηροτροχιάς, η οποία ενδέχεται να υποχώρησε τη στιγμή του δυστυχήματος, περίπου στις 19:45 τοπική ώρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για άνοιγμα μήκους περίπου 30 εκατοστών, που πιθανόν προκλήθηκε από φθορά του υλικού ή πλημμελή τεχνική ένωση.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Γιάννος Γραμματίδης, ανέφερε ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει πως πράγματι φαίνεται να απουσιάζει τμήμα της σιδηροδρομικής ράγας. Όπως τόνισε, η διερεύνηση θα δείξει αν το συγκεκριμένο κομμάτι έχει εντοπιστεί, διευκρινίζοντας ότι δεν προκύπτει ένδειξη βλάβης στο ίδιο το τρένο, το οποίο χαρακτήρισε σύγχρονο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δυστύχημα πιθανότατα συνδέεται με πρόβλημα στη συνδεσμολογία της γραμμής, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ειδικά καταγραφικά βαγόνια που ελέγχουν την κατάσταση των ραγών, ενώ στο παρελθόν είχαν καταγραφεί και αναφορές μηχανοδηγών για τεχνικά ζητήματα στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Στο σημείο που βρίσκονται οι κίτρινες σημάνσεις είναι το επίμαχο σημείο που χαρακτηρίζεται ως αίτιο του δυστυχήματος.