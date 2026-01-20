Ψάχνουν τα αίτια της τραγωδίας στην Ισπανία. Δεκάδες άνθρωποι στα νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση, μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Σαράντα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σύγκρουση τρένων στη νότια Ισπανία, ενώ οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 150, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο.

Παράλληλα, 39 τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι, ενώ 13 ενήλικες και ένα παιδί νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 θύματα», δήλωσε ο Μορένο σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες αναμένεται να γίνει γνωστός ο οριστικός απολογισμός της τραγωδίας.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, περίπου στις 19:45 τοπική ώρα, κοντά στην Αδαμούθ της επαρχίας Κόρδοβα, όταν τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε μετωπικά με συρμό της κρατικής Renfe που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe να εκτοξευθούν εκτός γραμμών. Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί η ταχύτητα του συρμού της Iryo.

Στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά πάνω από 500 άτομα, στην πλειονότητά τους Ισπανοί. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται και ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη με προορισμό την Ουέλβα.

Οι ειδικοί βρήκαν φθαρμένο αρμό στις σιδηροτροχιές

Οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας βρήκαν έναν σπασμένο αρμό στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για τα αρχικά ευρήματα.

Τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τις ράγες.

Οι τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο και αναλύουν τις ράγες είδαν κάποια φθορά στον αρμό που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό.

Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να την χρησιμοποιούν, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Αγωνία στα συντρίμμια – Συνεχίζονται οι έρευνες

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ αρκετοί κατάφεραν να διαφύγουν σπάζοντας τα παράθυρα.

Συνολικά 43 οικογένειες ανέφεραν την εξαφάνιση αγαπημένων τους προσώπων στην Πολιτοφυλακή, αλλά οι αρχές προειδοποιούν ότι πολλοί μπορεί να είναι μεταξύ των τραυματιών ή των νεκρών που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί.

Πλάνα από drone της αστυνομίας έδειξαν πώς τα τρένα σταμάτησαν σε απόσταση 500 μέτρων το ένα από το άλλο. Το βαγόνι ενός τρένου κόπηκε στα δύο και η ατμομηχανή καταστράφηκε.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρδοβα, Πάκο Καρμόνα, δήλωσε ότι οι επιβάτες του τρένου της Iryo απομακρύνθηκαν σχετικά γρήγορα, ωστόσο τα βαγόνια της Renfe υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. «Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση είναι εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα. Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το δυστύχημα «πολύ παράξενο», σημειώνοντας ότι συνέβη σε ευθύ τμήμα γραμμής που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί. Ειδική επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.

Εθνικό πένθος

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για «νύχτα βαθύτατου πόνου» και ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στη χώρα.

Η εταιρεία Iryo ανακοίνωσε ότι το τρένο είχε υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο μόλις την Πέμπτη, ενώ η Renfe επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από την πρόσκρουση του άλλου συρμού.

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και μεγάλων πόλεων της νότιας Ισπανίας διακόπηκε προσωρινά, σύμφωνα με την ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων (Adif).