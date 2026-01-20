H αστυνομία έχει λάβει ενημέρωση για 43 αγνοούμενους, αριθμός που ταιριάζει με τον προσωρινό απολογισμό των νεκρών μαζί με τα δύο πτώματα που δεν έχουν ανασυρθεί ακόμη.

Τους 41 έφθασαν οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές της Ανδαλουσίας και ο υπουργός Μεταφορών. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο βαγόνι 6 του Iryo, καθώς ήταν το πρώτο που εκτροχιάστηκε.

«Ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους 41 μετά τον εντοπισμό χθες (Δευτέρα) βράδυ, του άψυχου σώματος ενός ανθρώπου σε ένα από τα βαγόνια του τρένου της Iryo», επεσήμανε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 39 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, παραμένουν στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 41 νεκροί σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero. Σύμφωνα με την El Pais, ο Πουέντε ζήτησε να κατασχεθεί το βαγόνι με τον αριθμό 6 του Iryo - το πρώτο βαγόνι που εκτροχιάστηκε - προκειμένου να συνεχιστεί η λήψη δειγμάτων και στοιχείων ώστε να διευκρινιστεί η αιτία εκτροχιασμού του.

Εξάλλου ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα είχε δηλώσει αργά χθες το βράδυ στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν δει τουλάχιστον τρία πτώματα παγιδευμένα στα συντρίμμια των τρένων.

Όσον αφορά τον προβληματικό αρμό στις ράγες, ο Πουέντε επανέλαβε ότι πράγματι υπάρχει ζημιά, αλλά δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί εάν προκλήθηκε από τον εκτροχιασμό. Υπάρχει ένα αρχικό σημείο θραύσης που εξετάζεται, αλλά «δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα» ακόμη και, σε κάθε περίπτωση, εξήγησε, εάν αυτό το αρχικό σπάσιμο ήταν η αιτία του εκτροχιασμού, «θα πρέπει να δούμε γιατί έσπασε ένα κομμάτι χάλυβα».

Επεσήμανε ότι επρόκειτο για ένα τμήμα της γραμμής που είχε ανακαινιστεί πριν από οκτώ μήνες και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα. «Αυτό λειτουργεί καθημερινά εδώ και οκτώ μήνες χωρίς κανένα πρόβλημα. Τρία τρένα είχαν ήδη περάσει από εκεί πριν τη σύγκρουση και κανείς δεν ανέφερε κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι η γραμμή ήταν ελαττωματική», είπε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία έχει λάβει ενημέρωση για 43 αγνοούμενους, αριθμός που ταιριάζει με τον προσωρινό απολογισμό των νεκρών μαζί με τα δύο πτώματα που δεν έχουν ανασυρθεί ακόμη. Ωστόσο ο Γκράντε- Μαρλάσκα προειδοποίησε ότι ο τελικός απολογισμός δεν θα γίνει γνωστός μέχρις ότου οι διασώστες να έχουν ερευνήσει όλα τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί.

Σήμερα τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούσαν γερανούς για να καταφέρουν να φτάσουν στα πιο κατεστραμμένα βαγόνια.

Στο μεταξύ ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του Λετίσια αναμένεται να επισκεφθούν αργότερα σήμερα το σημείο της τραγωδίας συνοδευόμενοι από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο.