Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ισπανία μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Συγκλονίζουν τα εναέρια πλάνα από drone που καταγράφουν το μέγεθος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Η χώρα πενθεί σήμερα 39 νεκρούς, ενώ 11 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, με τον υπουργό Μεταφορών να μην αποκλείει το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο τραγικός απολογισμός.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ευθύ τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, όταν το ένα από τα δύο τρένα εκτροχιάστηκε, πέρασε στην αντίθετη γραμμή και συγκρούστηκε μετωπικά με το τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης μετέτρεψε τα βαγόνια σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το συμβάν «εξαιρετικά παράξενο», επισημαίνοντας ότι το δυστύχημα συνέβη σε σημείο που ήταν επίπεδο και πρόσφατα ανακαινισμένο, γεγονός που δημιουργεί έντονα ερωτήματα για τα πραγματικά αίτια.

Αποκαλυπτικά εναέρια πλάνα

Τα βίντεο που κατέγραψε η Πολιτική Προστασία της Ισπανίας με drone και ελικόπτερα αποτυπώνουν με ωμό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής: διαλυμένα βαγόνια, ράγες στρεβλωμένες και σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο RTVE, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για την ανάσυρση όλων των θυμάτων από τα εκτροχιασμένα βαγόνια. Παράλληλα, αναφέρεται ότι όλοι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από το ένα τρένο, ενώ συνολικά περίπου 500 άτομα επέβαιναν στα δύο τρένα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

