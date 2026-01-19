«Οι Ιρανοί μισούν το καθεστώς και αγαπούν τις ΗΠΑ» διεμήνυε λίγα 24ωρα πριν από την Ουάσινγκτον ο Ρεζά Παχλαβί.

Χάκερς διέκοψαν την Κυριακή τις δορυφορικές μεταδόσεις της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης και μετέδωσαν πλάνα που υποστήριζουν τον εξόριστο διάδοχο του θρόνου, καλώντας τις δυνάμεις ασφαλείας να μην «στρέφουν τα όπλα τους εναντίον του λαού».

Η κυβερνοεπίθεση σημειώνεται καθώς ο αριθμός των νεκρών στις καθημερινές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις ξεπέρασε τους 3.919 - με τους ακτιβιστές να φοβούνται πως μπορεί να έχουν ξεπεράσει ακόμη και τις 20 χιλιάδες.

Το υλικό μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής σε πολλά κανάλια που εκπέμπονται μέσω δορυφόρου από τον Οργανισμό Ραδιοτηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB), τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας που έχει μονοπώλιο στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Το βίντεο περιλάμβανε δύο αποσπάσματα του εξόριστου Ρεζά Παχλαβί και στη συνέχεια πλάνα δυνάμεων ασφαλείας και άλλων προσώπων που φαίνονταν να φορούν στολές της ιρανικής αστυνομίας. Υποστήριζε, χωρίς να προσφέρει αποδείξεις, ότι είχαν «καταθέσει τα όπλα τους και είχαν ορκιστεί πίστη στον λαό».

«Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας», ανέφερε ένα γραφικό. «Μην στρέφετε τα όπλα σας εναντίον του λαού. Ενωθείτε με το έθνος για την ελευθερία του Ιράν».

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στο παραστρατιωτικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, επικαλέστηκε ανακοίνωση του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που αναγνώριζε ότι το σήμα «σε ορισμένες περιοχές της χώρας διαταράχθηκε στιγμιαία από άγνωστη πηγή», ενώ ανακοίνωση από το γραφείο του Παχλαβί επιβεβαίωσε επίσης την κυβερνοεπίθεση.

«Έχω ένα ειδικό μήνυμα για τον στρατό. Είστε ο εθνικός στρατός του Ιράν, όχι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας», εμφανίστηκε να λέει ο Παχλαβί στην εκπομπή. «Έχετε καθήκον να προστατεύσετε τις ίδιες σας τις ζωές. Δεν σας απομένει πολύς χρόνος. Ενωθείτε με τον λαό το συντομότερο δυνατό».

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κοινοποιήθηκαν στο εξωτερικό, πιθανόν από άτομα που διαθέτουν Starlink για να παρακάμπτουν το μπλακάουτ στο διαδίκτυο, αποκάλυψαν τη διακοπή σε πολλά κανάλια. Η καμπάνια του Παχλαβί κοινοποίησε επίσης το υλικό.

Η κυβερνοεπίθεση της Κυριακής δεν είναι η πρώτη που διαταράσσει τις ιρανικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Το 1986, η Washington Post ανέφερε ότι η CIA προμήθευσε συμμάχους του πρίγκιπα με «τηλεοπτικό πομπό για μια παράνομη μετάδοση διάρκειας 11 λεπτών» από τον Παχλαβί.

Το 2022, πολλά κανάλια μετέδωσαν πλάνα που έδειχναν ηγέτες της εξόριστης αντιπολιτευτικής οργάνωσης Μουτζαχεντίν-ε Χαλκ και ένα γραφικό που καλούσε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Υπενθυμίζεται πως ο πατέρας του Παχλαβί, ο σάχης Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, διέφυγε από το Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο υιός Παχλαβί κάλεσε τους διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους στις 8 Ιανουαρίου, καθώς οι ιρανικές αρχές έκλεισαν το διαδίκτυο και ενέτειναν δραστικά την καταστολή. Το πόση υποστήριξη διαθέτει στο εσωτερικό του Ιράν παραμένει ανοιχτό ερώτημα, αν και στις διαδηλώσεις έχουν ακουστεί συνθήματα υπέρ του.

Αμερικανικό αεροπλανοφόρο κινείται προς τη Μέση Ανατολή

Καθώς οι εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον παραμένουν υψηλές, δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που ανέλυσε το AP τη Δευτέρα έδειξαν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, καθώς και άλλα αμερικανικά πολεμικά πλοία, στο Στενό της Μαλάκκα μετά τη διέλευσή τους από τη Σιγκαπούρη, σε διαδρομή που θα μπορούσε να τα οδηγήσει στη Μέση Ανατολή.

Το Lincoln βρισκόταν στη Νότια Σινική Θάλασσα με την ομάδα κρούσης του ως αποτρεπτικό μέσο έναντι της Κίνας λόγω των εντάσεων με την Ταϊβάν. Τα δεδομένα παρακολούθησης έδειξαν ότι τα USS Frank E. Petersen Jr., USS Michael Murphy και USS Spruance, όλα αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke, ταξίδευαν μαζί με το Lincoln μέσω του στενού.

Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώνυμους αξιωματούχους, ανέφεραν ότι το Lincoln, το οποίο έχει ως βάση το Σαν Ντιέγκο, κατευθυνόταν προς τη Μέση Ανατολή. Πιθανότατα θα χρειαζόταν ακόμη αρκετές ημέρες ταξιδιού πριν τα αεροσκάφη του βρεθούν εντός εμβέλειας της περιοχής. Η Μέση Ανατολή έχει μείνει χωρίς ομάδα αεροπλανοφόρου ή αμφίβια ομάδα ετοιμότητας, γεγονός που πιθανότατα περιπλέκει κάθε συζήτηση για στρατιωτική επιχείρηση με στόχο το Ιράν, δεδομένης της ευρείας αντίθεσης των αραβικών κρατών του Κόλπου σε μια τέτοια επίθεση.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την καταστολή

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν υπερβαίνει πλέον εκείνον οποιουδήποτε άλλου κύματος διαδηλώσεων ή αναταραχών εδώ και δεκαετίες, θυμίζοντας το χάος που περιέβαλε την επανάσταση του 1979.

Το αμερικανικό πρακτορείο Human Rights Activists News Agency ανέβασε την Κυριακή τον απολογισμό σε τουλάχιστον 3.919 νεκρούς, προειδοποιώντας ότι πιθανότατα θα αυξηθεί.

Το πρακτορείο έχει αποδειχθεί αξιόπιστο όλα αυτά τα χρόνια διαδηλώσεων και αναταραχών στο Ιράν, βασιζόμενο σε δίκτυο ακτιβιστών στο εσωτερικό της χώρας που επιβεβαιώνει κάθε αναφερόμενο θάνατο.

Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει σαφή απολογισμό νεκρών, αν και το Σάββατο ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις άφησαν «αρκετές χιλιάδες» νεκρούς και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους θανάτους. Ήταν η πρώτη ένδειξη από Ιρανό ηγέτη για το εύρος των απωλειών από το κύμα διαδηλώσεων που ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της χειμαζόμενης ιρανικής οικονομίας.