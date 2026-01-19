«Κατά τη μεταφορά, οι δυνάμεις ασφαλείας άγγιξαν τα σώματά τους με γκλομπ. Τους χτύπησαν και άσκησαν πίεση στην πρωκτική περιοχή με τα γκλομπ, μέσα από τα ρούχα».

Ένας 16χρονος είναι μεταξύ των διαδηλωτών που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση ενώ ήταν υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν, κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων, όπου χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δύο άτομα, ένα εκ των οποίων ήταν παιδί, που κρατήθηκαν στην πόλη Kermanshah στο δυτικό Ιράν, δήλωσαν στο Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κουρδιστάν (KHRN) ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους.

«Κατά τη μεταφορά, οι δυνάμεις ασφαλείας άγγιξαν τα σώματά τους με γκλομπ. Τους χτύπησαν και άσκησαν πίεση στην πρωκτική περιοχή με τα γκλομπ, μέσα από τα ρούχα», δήλωσε ο Ρεμπίν Ραχμάνι, του KHRN, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με πηγές κοντά στην οικογένεια του ανηλίκου.

Λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής των επικοινωνιών στο Ιράν, ούτε η οργάνωση ούτε η Guardian μπόρεσαν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των καταγγελλόντων.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν εκφράσει φόβο για τη μεταχείριση των πάνω 20.000 διαδηλωτών που εκτιμάται ότι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων το 2022, οι κρατούμενοι ανέφεραν βιασμούς, ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια από την αστυνομία, με μια γυναίκα να δηλώνει στην εφημερίδα Guardian ότι της έδεσαν τα μάτια και την κακοποίησαν σεξουαλικά αυτοί που την ανέκριναν.

Καταγγελίες

Η κουρδική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι η Sholeh Sotoudeh, μια έγκυος γυναίκα από το Langarud, σκοτώθηκε μαζί με το αγέννητο παιδί της, όταν οι δυνάμεις της τάξης άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στο βορειοδυτικό Ιράν στις 10 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Hengaw, τουλάχιστον ένας διαδηλωτής, ο 40χρονος Soran Feyzizadeh, πέθανε από τα βασανιστήρια που υπέστη ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Η οργάνωση ανέφερε ότι ο Feyzizadeh συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στις 7 Ιανουαρίου και η οικογένειά του ενημερώθηκε για τον θάνατό του δύο ημέρες αργότερα.

«Το σώμα του ήταν σχεδόν αγνώριστο λόγω των εκτεταμένων τραυμάτων από τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα», δήλωσε ο Awyar Shekhi, της οργάνωσης Hengaw, ο οποίος πρόσθεσε ότι η οικογένεια έπρεπε να «πληρώσει ένα μεγάλο ποσό μόνο και μόνο για να παραλάβει τη σορό από τις αρχές».

Σε μήνυμα προς την εφημερίδα Guardian, ένας στενός συγγενής του Feyzizadeh δήλωσε ότι του απαγορεύτηκε να επιστρέψει στο σπίτι του για να παραστεί στην κηδεία. «Η πόλη (Σακέζ, στο δυτικό Ιράν) έχει στρατιωτικοποιηθεί και η κυκλοφορία είναι περιορισμένη», ανέφερε ο συγγενής. «Ήθελα να είμαι με την οικογένειά μου αυτή την περίοδο, αλλά δεν μου το επέτρεψαν. Δεν επέτρεψαν σε κανέναν να είναι με την οικογένειά μας. Τον σκότωσαν. Σκότωσαν τον Soran με τόσο βίαιο τρόπο».

Ο Ρεμπίν Ραχμάνι του KHRN είπε ότι ερευνούν ακόμη δύο αναφορές για θανάτους που φέρεται να συνέβησαν υπό την επιτήρηση των δυνάμεων ασφαλείας. Ο ένας αφορά γυναίκα από το Kermanshah και ο άλλος άνδρα από την πόλη Marivan. Η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει καταστήσει αδύνατη την επικοινωνία με διαδηλωτές εντός του Ιράν.

Το Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει καταγράψει τις υποθέσεις περισσότερων από 549 διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων 51 γυναίκες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στην κεντρική φυλακή του Yazd, και εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τη ζωή των κρατουμένων.

«Καθώς οι διαδηλώσεις στους δρόμους υποχωρούν, οι αυθαίρετες συλλήψεις έχουν αυξηθεί, όπως και ο κίνδυνος βασανιστηρίων κρατουμένων», δήλωσε η Roya Boroumand, εκτελεστική διευθύντρια του Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran. «Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε καταγράψει πολυάριθμες περιπτώσεις θανάτου ατόμων ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση, καθώς και σοβαρά σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια, συμπεριλαμβανομένων ξυλοδαρμών, μαστιγώσεων και σεξουαλικών επιθέσεων».

