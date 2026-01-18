Σύμφωνα με την εταιρεία τα τρένα εκκενώθηκαν και ομάδες διάσωσης έχουν σπεύσει στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των τραυματιών.

Eκτροχιασμός δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε στην Κόρδοβα Ισπανίας το βράδυ της Κυριακής (18/01) που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες, με τους 25 να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το ατύχημα συνέβη κοντά στην Adamuz στην επαρχία της Κόρδοβα.

«Το τρένο Iryo 6189 Μάλαγα (προς Μαδρίτη) εκτροχιάστηκε από τις γραμμές στο Adamuz, προσκρούοντας στις διπλανές γραμμές. Το τρένο (Μαδρίτη) προς Ουέλβα, το οποίο ταξίδευε στις διπλανές γραμμές, εκτροχιάστηκε επίσης», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Adif, η οποία διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο.

{https://x.com/InfoAdif/status/2012966476051775968}

Η Adif δήλωσε ότι το ατύχημα συνέβη περίπου 10 λεπτά αφότου το τρένο Iryo αναχώρησε από τη Μάλαγα με κατεύθυνση τη Μαδρίτη στις 6.40 μ.μ. (17.40 GMT) και ανέστειλε όλες τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Salvador Jiménez, δημοσιογράφος του RTVE που επέβαινε στο τρένο από την Κόρδοβα προς τη Μαδρίτη, μοιράστηκε εικόνες που έδειχναν το πίσω βαγόνι του τρένου να βρίσκεται στο πλάι του, με τους επιβάτες που είχαν εκκενωθεί να κάθονται στο πλάι του βαγονιού.

{https://x.com/rtvenoticias/status/2012971247097794770}

{https://x.com/GlobalTechtonic/status/2012982486150865344}

{https://x.com/InfoR00M/status/2012978319759925403}

Ο δήμαρχος του Ανταμούθ, Ραφαέλ Μορένο, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο. «Είδα έναν επιβάτη σε τραγική κατάσταση. Φτάσαμε πρώτοι και υπήρχε ένα σώμα κομμένο στα δύο. Ήταν νύχτα και δεν υπήρχε καλός φωτισμός. Η εικόνα είναι φρικτή», δήλωσε στην εφημερίδα El País.

Ο δήμαρχος εκτιμά ότι η σύγκρουση δεν ήταν μετωπική αλλά πλάγια, καθώς δεν είδε βαγόνια εντελώς συνθλιμμένα. «Πιστεύω ότι δεν κινούνταν στην ίδια γραμμή, αλλά δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο. Τώρα όλοι, δήμαρχοι και κάτοικοι της περιοχής, βοηθάμε τους επιβάτες. Σε λίγο θα φτάσουν λεωφορεία για να τους μεταφέρουν στο δημοτικό κτήριο που έχει διαμορφωθεί για τη φιλοξενία τους».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η κυβέρνηση «συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους επιβάτες».

Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για το «σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα» και ανακοίνωσε ότι έχουν σταλεί δυνάμεις διάσωσης και υλικοτεχνική υποστήριξη στην περιοχή για να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μεταφορών, ο υπουργός Όσκαρ Πουέντε είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του σε κλίμα στενής συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δήλωσε ότι μίλησε με τον Μορένο για να εκφράσει τη συμπαράστασή του, στέλνοντας «κουράγιο στους τραυματίες και στις οικογένειές τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».