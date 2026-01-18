Προς τα πού κινούνται οι έρευνες των Αρχών.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία του αιώνα, στο Μουσείο του Λούβρου, που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025, δόθηκε στη δημοσιότητα, την ώρα που τα κοσμήματα που εκλάπησαν παραμένουν στα «αζήτητα».

Στο εν λόγω βίντεο, το οποίο θα συνοδευτεί και από επιπλέον υλικό, διακρίνεται ένας από τους δράστες να προσπαθεί μανιωδώς να σπάσει τη βιτρίνα χρησιμοποιώντας τροχό, αλλά και χτυπώντας το τζάμι με γροθιές για να αρπάξει τα κοσμήματα. Φορώντας κίτρινο γιλέκο και ντυμένος στα μαύρα, κατευθύνεται στη συνέχεια προς τον συνεργό του για να τον βοηθήσει να διαλύσουν και δεύτερη προθήκη, προκειμένου να αφαιρέσουν περισσότερα πολύτιμα αντικείμενα.

Δείτε βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfrvrc9td20x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Άφαντα τα κοσμήματα

«Οι Γάλλοι ερευνητές παραμένουν αποφασισμένοι να εντοπίσουν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα που εκλάπησαν από το Μουσείο του Λούβρου τον Οκτώβριο», δήλωσε εισαγγελέας στο AFP. Η αστυνομία θεωρεί ότι έχει συλλάβει και τους τέσσερις δράστες της ληστείας της 19ης Οκτωβρίου, κατά την οποία αφαιρέθηκαν κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων από το παγκοσμίου φήμης μουσείο.

«Οι ανακρίσεις δεν έχουν αποφέρει νέα στοιχεία για την έρευνα», δήλωσε αυτή την εβδομάδα η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, τρεις μήνες μετά τη ληστεία που έγινε μέρα μεσημέρι. Τόνισε, ωστόσο, ότι η υπόθεση παραμένει ύψιστης προτεραιότητας: «Ο βασικός μας στόχος εξακολουθεί να είναι η ανάκτηση των κοσμημάτων».

Το πρωί εκείνης της Κυριακής του Οκτωβρίου, οι δράστες στάθμευσαν ένα φορτηγό μεταφορών με αναδιπλούμενη σκάλα κάτω από την Αίθουσα του Απόλλωνα του Λούβρου, όπου φυλάσσονται τα γαλλικά κοσμήματα του Στέμματος. Δύο από αυτούς ανέβηκαν τη σκάλα, έσπασαν ένα παράθυρο και χρησιμοποίησαν γωνιακούς τροχούς για να κόψουν τις γυάλινες προθήκες που περιείχαν τους θησαυρούς, ενώ οι άλλοι δύο περίμεναν από κάτω, σύμφωνα με τις αρχές.

Στη συνέχεια διέφυγαν με σκούτερ, ρίχνοντας κατά τη βιασύνη τους ένα στέμμα διακοσμημένο με διαμάντια και σμαράγδια. Ωστόσο, οκτώ ακόμη κοσμήματα παραμένουν άφαντα, μεταξύ των οποίων ένα περιδέραιο με σμαράγδια και διαμάντια που είχε χαρίσει ο Ναπολέων Α΄ στη δεύτερη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Μαρία-Λουίζα.

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι οι ερευνητές διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο για το πού μπορεί να βρίσκονται τα κλοπιμαία. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι τα κοσμήματα έχουν περάσει τα σύνορα», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο πως «όλα είναι πιθανά». Οι ντετέκτιβ αξιοποίησαν επαφές με «ενδιάμεσους στον χώρο της τέχνης, και σε διεθνές επίπεδο», καθώς προχωρούσαν την έρευνα. Όπως σημείωσε, υπάρχουν δίκτυα που μπορούν να δίνουν προειδοποιητικά σήματα για αποδέκτες κλεμμένων αγαθών, ακόμη και στο εξωτερικό.

Όποιος παραδώσει τα κοσμήματα θα μπορούσε να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης στο δικαστήριο, καθώς κάτι τέτοιο θα θεωρηθεί «έμπρακτη μεταμέλεια», σύμφωνα με την εισαγγελέα. Παράλληλα, μια πέμπτη ύποπτη, 38 ετών και σύντροφος ενός από τους άνδρες, έχει κατηγορηθεί για συνέργεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερη υπό δικαστική εποπτεία εν αναμονή της δίκης.