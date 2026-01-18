Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για «σκληρή» απάντηση στους νέους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε κράτη-μέλη.

O υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας δήλωσε σήμερα πως η απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε Ευρωπαίους συμμάχους εωσότου συμφωνήσουν στην πώληση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ είναι «εκβιασμός».

«Συνιστά εκβιασμό τα όσα πράττει… και δεν είναι αναγκαίο. Δεν βοηθά τη Συμμαχία (ΝΑΤΟ) και επίσης δεν βοηθά τη Γροιλανδία», είπε ο Ντάβιντ φαν Βιλ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην ολλανδική τηλεόραση.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social χθες, ο Τραμπ είπε πως επιπρόσθετοι δασμοί 10% θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά που εισάγονται από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που έχουν συμφωνήσει να στείλουν στρατιωτικό προσωπικό να συμμετάσχει σε γυμνάσια του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία.

Ο φαν Βιλ είπε επίσης πως η αποστολή στη Γροιλανδία στοχεύει να δείξει στις ΗΠΑ την πρόθεση της Ευρώπης να βοηθήσει στην προάσπιση της Γροιλανδίας και διαφωνεί με τον Τραμπ που συνδέει τη διπλωματία για το νησί το εμπόριο.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZgM-N6gUxsA}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνεδριάζει εκτάκτως η ΕΕ

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα σε μια έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για «σκληρή» απάντηση στους νέους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε κράτη-μέλη, την ώρα που ο Λευκός Οίκος εντείνει την εκστρατεία του για την ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για την επιβολή δασμών 10% σε συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτάχθηκαν στην κίνησή του για τη Γροιλανδία —μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία— επαναφέρει μια διατλαντική εμπορική ρήξη που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρούσαν ότι είχε αποφευχθεί με συμφωνία που υπογράφηκε πέρυσι.

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι τεταμένες εδώ και μήνες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εμφανιστεί αμφίθυμος ως προς τη στήριξη της Ουκρανίας, έχει πιέσει χώρες της ΕΕ να αποδεχθούν μια άνιση εμπορική συμφωνία και έχει αναγκάσει συμμάχους στο ΝΑΤΟ να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ακόμη και στο αποκορύφωμα αυτών των εντάσεων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέφευγαν τα αντίποινα, υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ ήταν μεγαλύτερος από τις επιπτώσεις μιας κακής εμπορικής συμφωνίας.

Ωστόσο, καθώς ο Τραμπ εντείνει τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία, προκαλώντας διαδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στους δρόμους του Νουούκ και της Κοπεγχάγης, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δέχονται ολοένα και ισχυρότερες πιέσεις να εγκαταλείψουν τη μετριοπαθή στάση τους και να προετοιμαστούν για σύγκρουση. Το γεγονός ότι οι δασμοί ανακοινώθηκαν λίγο μετά την υπογραφή μεγάλης εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής ενισχύει ακόμη περισσότερο το αίσθημα αποφασιστικότητας σε ορισμένους κύκλους για την εξέταση αντιποίνων κατά της Ουάσινγκτον που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αδιανόητοι.

{https://www.youtube.com/watch?v=KpKKmAWZUiY}

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέκρινε τις τακτικές του Τραμπ ως απειλή για την «ευημερία», δηλώνοντας πως «πρέπει να ανοίγουμε αγορές, όχι να τις κλείνουμε. Πρέπει να δημιουργούμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης, όχι να αυξάνουμε δασμούς».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα πολύ σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση, και φυσικά ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών-μελών της ΕΕ», είπε ο Κόστα, μιλώντας μετά την υπογραφή ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και χωρών της Νότιας Αμερικής στην Παραγουάη το Σάββατο.

«Συντονίζω μια κοινή απάντηση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα αυτό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση πρεσβευτών των 27 σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό αντίδρασης, ενώ οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των χωρών βρίσκονται ήδη σε απευθείας επικοινωνία.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τους νέους δασμούς με ανάρτηση στο Truth Social το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι οι στοχευμένες χώρες είχαν στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία τις τελευταίες ημέρες «για άγνωστους σκοπούς». Μικρή δύναμη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ έφτασε την Πέμπτη στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, στο πλαίσιο αποστολής αναγνώρισης και υποστήριξης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι άμεσα ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία και/ή οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει τόσα πολλά σε κίνδυνο», δήλωσε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι η Ουάσινγκτον θα ολοκληρώσει την απόκτηση της Γροιλανδίας. Ο δασμός 10% θα επιβληθεί από την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθεί στο 25% την 1η Ιουνίου, παραμένοντας σε ισχύ «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και οριστική αγορά της Γροιλανδίας», όπως ανέφερε.

«Η δήλωση του προέδρου προκαλεί έκπληξη», ανέφερε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν. «Ο σκοπός της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, στην οποία αναφέρεται ο πρόεδρος, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική», είπε.

«Συμφωνούμε με τις ΗΠΑ ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, καθώς η Αρκτική δεν είναι πλέον περιοχή χαμηλής έντασης. Ακριβώς γι’ αυτό εμείς και οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ εντείνουμε τις προσπάθειες με πλήρη διαφάνεια προς τους Αμερικανούς συμμάχους μας», πρόσθεσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=rCBt4XgCX-0}

Ο Ράσμουσεν σημείωσε επίσης ότι η Δανία βρίσκεται σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους άλλους εταίρους της για το θέμα.

Ο Κόστα, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους στενούς τους συνεργάτες, βρίσκονται στην Παραγουάη για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur. Η συμφωνία αυτή χρειάστηκε πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα για να ολοκληρωθεί και παρουσιάζεται ως σημαντική προσπάθεια διαφοροποίησης των εμπορικών σχέσεων, στο πλαίσιο της πίεσης του Τραμπ κατά του ελεύθερου εμπορίου.

Η φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε την ανάπτυξη ευρωπαϊκού στρατιωτικού προσωπικού, δηλώνοντας ότι «η προγραμματισμένη από τη Δανία άσκηση, που διεξήχθη με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν απειλεί κανέναν».

«Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα ενείχαν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής κλιμάκωσης», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

«Η Κίνα και η Ρωσία θα τρίβουν τα χέρια τους», δήλωσε επίσης στο X η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας. «Αυτοί είναι που επωφελούνται από τις διαιρέσεις μεταξύ των Συμμάχων. Αν η ασφάλεια της Γροιλανδίας βρίσκεται σε κίνδυνο, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εντός του ΝΑΤΟ», τόνισε.

«Οι δασμοί κινδυνεύουν να κάνουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φτωχότερες και να υπονομεύσουν την κοινή μας ευημερία», πρόσθεσε.