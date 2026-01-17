Οι οδηγίες επηρεάζουν προγράμματα σίτισης που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση Τραμπ, όπως το εθνικό πρόγραμμα σίτισης των μαθητών και το πρόγραμμα Συμπληρωματικής Βοήθειας Διατροφής (SNAP).

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος σύστησε νέες διατροφικές οδηγίες στους Αμερικανούς, ενθαρρύνοντάς τους να καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη, αλλά λιγότερη ζάχαρη και λίγοτερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Με αφορμή αυτές του τις δηλώσεις, οι συνεργάτες του στο Υπουργείο Υγείας, του έκαναν έκπληξη για τα γενέθλιά του, πηγαίνοντάς του μια...μπριζόλα, αντί για τούρτα, για να σβήσει τα κεράκια. Σε ανάρτησή του ο ίδιος σημείωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, για την εξαιρετική δουλειά και την αφοσίωσή τους. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να ζητήσω για τα γενέθλιά μου».

{https://x.com/SecKennedy/status/2012543463791677698}

Οι οδηγίες προβάλλουν, μεταξύ άλλων, τα οφέλη του κόκκινου κρέατος, των γαλακτοκομικών και του βουτύρου, προκαλώντας ανησυχία σε ορισμένους γιατρούς και διατροφολόγους, που υποστηρίζουν ότι τέτοια καθοδήγηση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή ακόμα και βλάβη.

Ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι ενημερωμένες οδηγίες περιλαμβάνουν μια νέα, ανεστραμμένη διατροφική πυραμίδα, με έμφαση στις πρωτεΐνες, τα γαλακτοκομικά, τα υγιή λιπαρά, τα λαχανικά και τα φρούτα, τονίζοντας τη σημασία της κατανάλωσης «αληθινού» φαγητού.

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για την υγεία, την παραγωγικότητα και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων», σημείωσε σε ενημέρωση Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Οι οδηγίες αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις προσωπικές θέσεις του Κένεντι για τη διατροφή και τις προτεραιότητες του κινήματός του «Make America Healthy Again». Συγκεκριμένα, συνιστούν περιορισμό των πολύ επεξεργασμένων τροφίμων, τα οποία ο Κένεντι έχει κατηγορήσει ως αιτία της «επιδημίας χρόνιων νοσημάτων» στην Αμερική.

Αν και δεν υπάρχει σαφής ορισμός για τα «υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα», περιγράφονται ως τρόφιμα «πλούσια σε ραφιναρισμένους υδατάνθρακες, πρόσθετη ζάχαρη, υπερβολικό αλάτι, ανθυγιεινά λιπαρά και χημικά πρόσθετα».