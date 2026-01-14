Η λατρεία του Τραμπ για το fast food και τα αναψυκτικά.

Στις πολύ κακές διατροφικές συνήθειες του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο Αμερικανός υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, εκφράζοντας απορία για το πώς είναι ζωντανός ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο podcast της Κέιτι Μίλερ- συζύγου του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ- ο Κένεντι ρωτήθηκε ποιο μέλος της αμερικανικής κυβέρνησης έχει τις πιο «τρελές» διατροφικές συνήθειες. «Ο πρόεδρος», απάντησε έπειτα από μία μικρή παύση.

«Τρώει πολύ κακό φαγητό, δηλαδή McDonald’s, γλυκά και αναψυκτικά διαίτης. Πίνει αναψυκτικά όλη την ώρα. Έχει το σκαρί θεότητας. Δεν ξέρω πώς είναι ζωντανός», συμπλήρωσε.

Όταν είναι στον Λευκό Οίκο ή το Μαρ-α-Λάγκο, ο Ντόναλντ Τραμπ τρώει πιο υγιεινά, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Υγείας. Όμως, όταν ταξιδεύει τρώει fast food «επειδή το εμπιστεύεται και δεν θέλει να αρρωστήσει ενώ είναι στον δρόμο».

Όποιος ταξιδέψει με τον Αμερικανό πρόεδρο μπορεί να δει ότι «γεμίζει τον εαυτό του με δηλητήριο όλη ημέρα και δεν ξέρεις πώς περιφέρεται, πόσο μάλλον πώς είναι το πιο δραστήριο άτομο που έχει γνωρίσει ο οποιοσδήποτε από εμάς», σχολίασε ακόμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το απόσπασμα στο 32:25 του βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=vm6OspRNnd4}

Είναι γνωστή η αγάπη του Αμερικανού προέδρου για το ανθυγιεινό φαγητό. Σε βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2017, με τίτλο «Let Trump Be Trump», οι πρώην συνεργάτες του Κόρι Λεβαντόφσκι και Ντέιβιντ Μπόσι, ανέφεραν: «Στο Air Force One του Τραμπ υπάρχουν τέσσερις βασικές ομάδες τροφών: McDonald’s, KFC, πίτσα και αναψυκτικά διαίτης».

Πηγή: Forbes