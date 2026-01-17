Οι απαντήσεις των Ευρωπαίων ηγετών στις απειλές Τραμπ - Έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, αύριο, Κυριακή (18/01).

Στην αντεπίθεση περνάει σύσσωμη η Ευρώπη, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα επιβάλλει έξτρα δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Όπως ανακοίνωσαν οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, θα προχωρήσουν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες την Κυριακή (18/1), μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν την απειλή που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εάν δεν υπάρξει συναίνεση στο σχέδιό του για τη Γροιλανδία. «Κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις», δήλωσε ο Μακρόν στο X.

«Οι απειλές για δασμούς είναι απαράδεκτες και δεν έχουν θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν σε αυτές με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο εάν επιβεβαιωθούν.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2012599888412877147}

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει «απάντηση» στη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 10% + 15% στις 8 ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία».

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάντοτε πολύ σταθερή θέση όσον αφορά την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν αυτό παραβιάζεται, κάτι που φυσικά ξεκινά εντός της επικράτειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επεσήμανε ο Κόστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου μετά την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur.

Ερωτηθείς για τη νέα απειλή του Τραμπ, ο Κόστα απάντησε: «Προς το παρόν, συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ καταδίκασε τους τελευταίους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ ως «εντελώς λανθασμένους», καθώς επέμεινε ότι η Γροιλανδία είναι μέρος της Δανίας και «το μέλλον της είναι θέμα των Γροιλανδών και των Δανών».

Ο ίδιος δήλωσε: «Η θέση μας για τη Γροιλανδία είναι πολύ σαφής - είναι μέρος του Βασιλείου της Δανίας και το μέλλον της είναι θέμα των Γροιλανδών και των Δανών. Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια της Αρκτικής έχει σημασία για ολόκληρο το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι θα πρέπει να κάνουν περισσότερα από κοινού για να αντιμετωπίσουν την απειλή από τη Ρωσία σε διάφορα μέρη της Αρκτικής.

Η εφαρμογή δασμών σε συμμάχους για την επιδίωξη της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λανθασμένη. Φυσικά, θα το επιδιώξουμε απευθείας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ», κατέληξε.

«Δεν θα επιτρέψουμε να μας εκβιάσουν», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας απαντώντας στην απειλή δασμών του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ουλφ Κρίστερσον επέμεινε ότι «μόνο η Δανία και η Γροιλανδία αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Τόνισε τη δέσμευσή του να «υπερασπίζεται πάντα τη χώρα μου και τους συμμάχους μας γείτονες».

Δημοσιεύοντας στο X, συνέχισε: «Αυτό είναι ένα ζήτημα της ΕΕ που αφορά πολύ περισσότερες χώρες από αυτές που τώρα ξεχωρίζουν. «Η Σουηδία διεξάγει τώρα εντατικές συζητήσεις με άλλες χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο για μια συλλογική απάντηση».

{https://x.com/SwedishPM/status/2012589849585344518}

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας δήλωσε ότι η χώρα «έλαβε υπόψη» την ανακοίνωση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντέιβιντ βαν Βέελ ανέφερε: «Οι στρατιωτικές προσπάθειες που σχετίζονται με ασκήσεις στη Γροιλανδία αποσκοπούν στη συμβολή στην ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής». Πρόσθεσε ότι η Ολλανδία βρίσκεται σε «στενή επαφή» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εταίρους της καθώς διαμορφώνει μια απάντηση.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, δήλωσε ότι «οι απειλές δεν έχουν θέση μεταξύ των συμμάχων».

«Η θέση της Νορβηγίας είναι σταθερή: Η Γροιλανδία είναι μέρος του Βασιλείου της Δανίας. Η Νορβηγία υποστηρίζει πλήρως την κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας. Υπάρχει ευρεία συμφωνία στο ΝΑΤΟ σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας», δημοσίευσε στο X.

{https://x.com/jonasgahrstore/status/2012621628824289666}

Οι απειλές του Τραμπ για δασμολογικές επιβαρύνσεις των ΗΠΑ σε Ευρωπαίους συμμάχους λειτουργούν προς όφελος της Κίνας και της Ρωσίας, δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

«Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να έχουν μια καλή μέρα. Αυτές είναι που επωφελούνται από τις διαιρέσεις μεταξύ των συμμάχων», δήλωσε η Κάλλας σε μια ανάρτηση στο X.

«Οι δασμοί κινδυνεύουν να κάνουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φτωχότερες και να υπονομεύσουν την κοινή μας ευημερία. Εάν η ασφάλεια της Γροιλανδίας διατρέχει κίνδυνο, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό εντός του ΝΑΤΟ».

{https://x.com/kajakallas/status/2012633517486702617}

Κλιμακωτοί δασμοί 10% και 25% σε 8 χώρες της Ευρώπης

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 10% στις χώρες του ΝΑΤΟ - συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας - οι οποίες έχουν αναπτύξει στρατεύματα στη Γροιλανδία, σε συνέχεια των πρόσφατων απειλών προς τις χώρες που δε συμφωνούν με το σχέδιό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε ότι «Η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς», προσθέτοντας: «Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια και την επιβίωση του πλανήτη μας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα επιβληθούν δασμοί 10% σε όλα τα αγαθά που εξάγουν οι παραπάνω χώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες σε δύο φάσεις, ξεκινώντας από την 1η Φεβρουαρίου και συνεχίζοντας την 1η Ιουνίου, με συντελεστή 25%. «Αυτός ο δασμός θα είναι οφειλόμενος και πληρωτέος μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο Τραμπ.