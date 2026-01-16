Την περασμένη εβδομάδα, η Ρενέ Γκουντ δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από πράκτορα της ICE, επειδή παρεμπόδισε μια από τις εκατοντάδες επιχειρήσεις εκφοβισμού και σύλληψης μελών της κοινότητας της Μινεάπολις.

Για ακόμη ένα 24ωρο οι εικόνες που έρχονται από τη Μινεάπολις μαρτυρούν πως το χάος και η βία έχουν κυριεύσει την πόλη.

Αυτό για το οποίο είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα αξιωματούχοι της Μινεσότα εξελίσσεται σε έναν «πόλεμο» μεταξύ διαδηλωτών και πρακτόρων της ICE, που λειτουργούν χωρίς κανένα φόβο λογοδοσίας.

Ακόμη και μετά τη σοκαριστική δολοφονία μιας 37χρονης γυναίκας –που καταγράφηκε καρέ καρέ από δεκάδες μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο–, η κυβέρνηση Τραμπ φρόντισε να κάνει σαφές πως ο δράστης δεν θα τιμωρηθεί. Το θύμα μετατράπηκε σε θύτη.

Ο Τζέι ντι Βανς χαρακτήρισε τον θανάσιμο πυροβολισμό της Γκουντ ως μια «τραγωδία που η ίδια προκάλεσε», προσθέτοντας ότι ο πράκτορας «προστατεύεται από απόλυτη ασυλία», καθώς «απλώς έκανε τη δουλειά του».

Λίγες ημέρες αργότερα, άλλος πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και πυροβόλησε δύο ανθρώπους στο Πόρτλαντ, ενώ, όπως έγινε γνωστό, από την αρχή του 2026 τουλάχιστον 4 μετανάστες έχουν χάσει την ζωή τους –υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες– στα χέρια της ICE.

Ο γενικός εισαγγελέας της Μινεσότα έχει κάνει λόγο για «ομοσπονδιακή εισβολή» και «ανεπαρκώς εκπαιδευμένους, επιθετικούς και ένοπλους πράκτορες του ομοσπονδιακού κράτους που τρομοκρατούν τη Μινεσότα με την παράνομη συμπεριφορά τους».

«Η κυβέρνηση Τραμπ θα χρησιμοποιήσει το χάος ως ευκαιρία για να καταλάβει τη Μινεάπολις με οποιονδήποτε τρόπο», προειδοποιούσε την περασμένη εβδομάδα ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζείκομπ Φρέι.

{https://www.youtube.com/watch?v=4oGgFZ1BwpY&t=187s}

Χθες, Πέμπτη, ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, δήλωνε πως προσπαθεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον πρόεδρο – καλώντας μέλη του Κογκρέσου, άλλους κυβερνήτες και πολιτικούς ηγέτες «να απευθύνουν έκκληση προς την κυβέρνηση να αλλάξει πορεία και να ρίξει τους τόνους».

Ο Τραμπ απάντησε με μια ακόμη απειλή.

Επικαλούμενος τον «ξεχασμένο» Νόμο περί Εξέγερσης, θέλει τώρα να αναπτύξει στρατό για την καταστολή διαδηλώσεων στη Μινεσότα.

«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και τους εξεγερμένους από το να επιτίθενται στους Πατριώτες της ICE, που απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, θα εφαρμόσω τον ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ, τον οποίο έχουν εφαρμόσει πολλοί Πρόεδροι πριν από εμένα, και θα δώσω γρήγορα τέλος στην παρωδία που εκτυλίσσεται σε αυτήν την κάποτε σπουδαία Πολιτεία», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η επίκληση του Νόμου περί Εξέγερσης ισοδυναμεί με την κήρυξη του πολέμου στη Μινεσότα», σχολίασε η Δημοκρατική γερουσιαστής Τίνα Σμιθ. Η Σμιθ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά με τρόπους που είναι πραγματικά επικίνδυνοι για τους πολίτες».

{https://www.youtube.com/watch?v=NWqgf00njeI}

«Το να ζητάμε από την ICE να φύγει δεν αρκεί. Το να πούμε "f@ck ICE" δεν αρκεί. Θα χρειαστούμε κάτι περισσότερο από επιστολές και καταγγελίες για να φύγει η ICE από τις κοινότητές μας. Οι άνθρωποι χρειάζονται προστασία τώρα», δήλωνε χθες μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Μινεάπολις, που ζητά να επιβληθεί μορατόριουμ εξώσεων.

«Κάθε μέρα άνθρωποι ρισκάρουν τις ζωές τους για να προστατεύσουν τους γείτονές τους. Και τώρα πρέπει να δουν πολιτικό θάρρος από εκείνους που έχουν τα μέσα να αναλάβουν δράση, όπως οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι. Άνθρωποι μένουν μέσα στα σπίτια τους, επειδή κινδυνεύουν να απαχθούν στο δρόμο. Γονείς που εργάζονται καθημερινά χάνουν βάρδιες, γιατί δεν νιώθουν ασφαλείς να πάνε στη δουλειά».

{https://www.tiktok.com/@cbcnews/video/7593869264092679425?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7496468767779489302}

Τα παιδιά φοβούνται να πάνε στο σχολείο, πράκτορες της ICE έχουν εισβάλλει ακόμη και σε νοσοκομεία –φορώντας χειροπέδες σε ασθενή–, ενώ δεκάδες σωματεία και οργανώσεις έχουν καταγγείλει καταχρηστικές συμπεριφορές και εκφοβισμό πολιτών. Χαρακτηριστικές είναι οι καταγγελίες του σωματείου της Metro Transit για «απαγωγές» πολιτών και οδηγών από λεωφορεία και στάσεις.

{https://www.tiktok.com/@nytimes/video/7595058663513984270?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7496468767779489302}