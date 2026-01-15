Δύο άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους, όταν καταπλακώθηκαν από μεγάλους όγκους χιονιού που έπεσαν από τις στέγες κτιρίων στην Καμτσάτκα της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Η χερσόνησος Καμτσάτκα κατέγραψε τη μεγαλύτερη χιονόπτωση που έχει παρατηρηθεί ποτέ, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ρωσίας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ χιονιού 146 ετών.

Τα επίσημα αρχεία χιονόπτωσης για την Καμτσάτκα χρονολογούνται από το 1879. Με βάση αυτό το αρχείο, οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι η χιονόπτωση των τελευταίων ημερών είναι η πιο ακραία που έχει καταγραφεί, όχι μόνο για μία μόνο καταιγίδα, αλλά και για συνολικά για τον όγκο του χιονιού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε αρκετές τοποθεσίες, έχει συσσωρευτεί χιόνι μηνών μέσα σε λίγες μέρες, από τις 9 έως και τις 15 Ιανουαρίου, θάβοντας οχήματα και κτίρια, κλείνοντας δρόμους και αεροδρόμια και επιβάλλοντας έκτακτο καθαρισμό για την αποφυγή καταρρεύσεων σε στέγες.

Η Ευρώπη παγώνει, ετοιμάζεται «Θηρίο από την Ανατολή»

Την ίδια ώρα ένα βαθύ και εκτεταμένο κύμα ψύχους πλήττει την Ευρώπη, με ακραίες θερμοκρασίες, έντονες χιονοπτώσεις, παγωμένα υδάτινα ρεύματα και αυξανόμενη πίεση στα ενεργειακά συστήματα.

Φινλανδία

Στη Βόρεια Ευρώπη, στο Savukoski Tulppio της Φινλαδίας το θερμόμετρο έχει πέσει στους -42,8°C. Στη Νορβηγία, στο Karasjok έπεσε στους -41,4°C. Την ίδια ώρα στη Σλοβακία το θερμόμετρο έπεσε στους -25,6°C στο Viglas-Pstrusa, ενώσ στο Szécsény της Ουγγαρίας έφτασε τους -25°C.

Στην Αυστρία, μεγάλα τμήματα του Δούναβη στη Βιέννη έχουν παγώσει για πρώτη φορά από το 2017 ενώ επί του παρόντος η Ευρώπη είναι καλυμμένη με χιόνι κατά 80%, πλησιάζοντας το ρεκόρ του 2012.

Ουγγαρία

Κίεβο

Νεκροί στην Καμτσάτκα

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της χιονοθύελλας που σαρώνει τη χερσόνησο Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή. Εικόνες που μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τεράστιους όγκους χιονιού να φθάνουν μέχρι τον δεύτερο όροφο κτιρίων, σε ορισμένα σημεία. Παρότι οι έντονες χιονοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες στη ρωσική Άπω Ανατολή, η ένταση αυτής της καταιγίδας παρέλυσε τμήμα της πόλης Πετροπάβλοφσκ Καμτσάτκι, αναγκάζοντας τον δήμαρχο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι δύο άνθρωποι, που έχασαν τη ζωή τους, καταπλακώθηκαν από μεγάλους όγκους χιονιού που έπεσαν από τις στέγες κτιρίων, ανακοίνωσε ο Σεργκέι Λεμπέντεφ, αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά όλη την εβδομάδα, ενώ πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τηλεργασία. Περίπου 150 χιλιόμετρα οδικού δικτύου στη χερσόνησο Καμτσάτκα έχουν καλυφθεί από παχύ στρώμα χιονιού έως και 80 εκατοστών, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας που έχει στείλει στρατιώτες για να συνδράμουν το έργο των συνεργείων.

Ψωμί, αυγά και γάλα είναι δυσεύρετα στα παντοπωλεία, αναφέρουν δημοσιεύματα τοπικών μέσων. Οι αξιωματούχοι αποδίδουν τις ελλείψεις στην αδυναμία ανεφοδιασμού ορισμένων καταστημάτων λόγω των αποκλεισμένων δρόμων. Η Γιούλια Μαροζόβα, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, διαβεβαίωσε πως ο ανεφοδιασμός της αγοράς θα αποκατασταθεί σταδιακά με το άνοιγμα των δρόμων.

