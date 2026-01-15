Μετά τον Λευκό Οίκο, συνάντηση της Μαρία Ματσάδο με γερουσιαστές στο Καπιτώλιο.

Στον Λευκό Οίκο βρέθηκε η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, για την πρώτη συνάντησή της με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ήταν εξαιρετική, σύμφωνα με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Η συνάντηση πήγε πολύ καλά, ήταν «εξαιρετική», δήλωσε η Ματσάδο, που αποχωρώντας χαιρέτησε δεκάδες υποστηρικτές της που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον Λευκό Οίκο.

Όταν ρωτήθηκε εάν έδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο το Νόμπελ Ειρήνης, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα πράξει, απέφυγε να απαντήσει, σύμφωνα με το Reuters. Μετά τον Λευκό Οίκο η Ματσάδο πήγε στο Καπιτώλιο, για τη συνάντησή της με γερουσιαστές.

Μέχρι στιγμής ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάποια ανακοίνωση ή σχόλιο για τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Στο briefing, που ήταν σε εξέλιξη την ώρα που ξεκινούσε η συνάντηση, η Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι δεν έχει αλλάξει η άποψη του Ντόναλντ Τραμπ πως η Μαρία Ματσάδο θα δυσκολευόταν να κυβερνήσει, λόγω έλλειψης υποστήριξης στη Βενεζουέλα.

«Πιστεύω ότι η αξιολόγηση του προέδρου είναι ρεαλιστική από αυτά που διάβαζε και άκουγε από τους συμβούλους του και την ομάδα εθνικής ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή, η άποψή του για το ζήτημα δεν έχει αλλάξει», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκο.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έπρεπε να πει η Ματσάδο στον Τραμπ, προκειμένου να συμφωνήσει σε ένα χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή εκλογών στη Βενεζουέλα, η Λέβιτ απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να ακούσει κάτι από την κ. Ματσάδο. Είναι μια συνάντηση που ο πρόεδρος ήταν πρόθυμος να κάνει… να συναντήσει την κ. Ματσάδο από κοντά και απλά να κάνουν μια ειλικρινή και θετική συζήτηση για τα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα».

