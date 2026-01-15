Έντονη ανησυχία για της επιδράσεις του ΑΙ στη κοινωνία εξέφρασε ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.

Ο Σάντικ Καν, με ανάρτηση του στο Χ δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ενδέχεται να οδηγήσει σε «ευρεία ανεργία», πλήττοντας ιδιαίτερα το Λονδίνο, όπου οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι τομείς της δημιουργικής οικονομίας θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι.

Μέσα στα προγράμματα που θέλει να υλοποιήσει ο δήμαρχος του Λονδίνου είναι η δωρεάν εκπαίδευση των πολιτών της πρωτεύουσας πάνω στο ΑΙ ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ενημερωμένοι για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

«Έχουμε την ευθύνη να προστατεύουμε τους πολίτες έναντι των κινδύνων των νέων τεχνολογιών», υπογράμμισε, κάνοντας επίσης αναφορά στο κύμα αγανάκτησης που προκλήθηκε παγκοσμίως από το Grok, τον βοηθό ΤΝ που ανέπτυξε το Χ, ο οποίος επιτρέπει να δημιουργούνται γυμνές φωτογραφίες πραγματικών προσώπων και τον οποίο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπλόκαρε από χθες.

Οι απόψεις για τη χρήση ΑΙ στη Βρετανία διίστανται

Οι επιδράσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης διχάζουν. Οι υπέρμαχοι αυτής της τεχνολογίας εκτιμούν πως ο κόσμος της εργασίας θα μεταμορφωθεί σε τέτοιο βαθμό που η εφαρμογή ενός καθολικού βασικού εισοδήματος θα καταστεί απαραίτητη, οι περισσότερες προβλέψεις μιλούν για μια σταδιακή εξέλιξη.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας προειδοποίησε χθες, σε μια έκθεση, για τους κινδύνους που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον αυτοματισμό, ιδιαίτερα για τους νέους πτυχιούχους στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός αντίκτυπος της ΤΝ στην απασχόληση των νέων παραμένει αβέβαιος, η πιθανή έκτασή του καθιστά αναγκαία την αυστηρή παρακολούθηση.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου κάνει έκκληση για υπεύθυνη χρήση του ΑΙ. Στόχος είναι η νέα τεχνολογία να συνεισφέρει σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας και στην επίλυση βασικών προβλημάτων.

Αναφερόμενος στο Λονδίνο, ο Σάντικ Καν τόνισε ότι ο αντίκτυπός της στην αγορά εργασίας θα είναι απλά κολοσσιαίος, την ώρα που ορισμένοι από τους σημαντικότερους τομείς της πόλης, όπως ο οικονομικός τομέας, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και οι βιομηχανίες της δημιουργικής οικονομίας, βρίσκονται μεταξύ εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο να πληγούν.

«Όπως όλες οι τεχνολογίες ορόσημο στην ιστορία, η ΤΝ θα αλλάξει τον κόσμο της εργασίας. Ορισμένα επαγγέλματα θα επηρεαστούν περισσότερο από άλλα, όμως οι νέοι ρόλοι και οι νέες ευκαιρίες που θα δημιουργήσει αποτελούν πλεονεκτήματα που εμείς υποδεχόμαστε με ενθουσιασμό», δήλωσε από την πλευρά του ένας εκπρόσωπος Τύπου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, επισημαίνοντας επίσης την ανάγκη εκπαίδευσης του πληθυσμού.