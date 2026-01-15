Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Φωτιά ξέσπασε στο κτίριο που στεγάζεται ο οίκος μόδας του Salvatore Ferragamo στα περίχωρα της Φλωρεντίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική το κτίριο τυλίχτηκε στις φλόγες. Η φωτιά έχει σβήσει πλέον χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

Δύο ομάδες και δύο πυροσβεστικά οχήματα επενέβησαν στις 13:50 (ώρα Ελλάδας) στο Σέστο Φιορεντίνο, ένα βορειοδυτικό προάστιο της Φλωρεντίας, το οποίο φιλοξενεί πολλά εργοστάσια που εξυπηρετούν τη βιομηχανία πολυτελών δερμάτινων ειδών.

«Οι πυροσβέστες έσβησαν την πυρκαγιά, η οποία επηρέασε το σύστημα εξαγωγής έξω από το βιομηχανικό κτίριο» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική υπηρεσία της Φλωρεντίας.

Ο οίκος μόδας Ferragamo δεν έχει σχολιάσει το συμβάν.

Με πληροφορίες του Reuters