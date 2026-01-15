Στο πένθος βυθίστηκε η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας καθώς η Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας πέθανε στα Ανάκτορα της Θαρθουέλα σε ηλικία 83 ετών.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η Ειρήνη, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας και βασιλομήτορος της Ισπανίας Σοφίας και του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ. Tην τελευταία εβδομάδα είχε επιβαρυνθεί η κατάσταση της υγείας της γεγονός που είχε οδηγήσει την βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, να ακυρώσει όλες τις εμφανίσεις της ώστε να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στην 83χρονη αδελφή της. Τους τελευταίους μήνες, η κατάστασή της φαίνεται να έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η ισπανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

Η ανακοίνωση του ισπανικού παλατιού για τον θάνατο της Ειρήνης

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες οι Βασιλιάς και Βασίλισσα και η Αυτής Μεγαλειότης η Βασίλισσα Σοφία, με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη».

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, κόρη του Παύλου και Φρειδερίκης, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και, μετά την τελευταία της δημόσια εμφάνιση στον γάμο του Νικόλαου Ντε Γκρες στην Πλάκα τον Φεβρουάριο του 2025, είχε αποσυρθεί πλήρως από τη δημόσια ζωή. Η ίδια δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της σε πνευματικές αναζητήσεις και ανθρωπιστικές δράσεις.

