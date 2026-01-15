Η Ρωσία υποστηρίζει ότι ήταν μυστικός πράκτορας για λογαριασμό της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απελάσει έναν Βρετανό διπλωμάτη, τον οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας χαρακτήρισε Βρετανό κατάσκοπο.

Η FSB, ο βασικός διάδοχος της επί σοβιετικής περιόδου KGB, κατονόμασε τον Βρετανό διπλωμάτη και ανακοίνωσε ότι ήταν μυστικός πράκτορας για λογαριασμό της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο διπλωμάτης κλήθηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία εντός δύο εβδομάδων.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της Βρετανίας στη Ρωσία για να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση.

«Επισημάνθηκε και πάλι ότι η Μόσχα δεν θα ανεχτεί τις ενέργειες αδήλωτων αξιωματούχων της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Ρωσία. Επίσης εκδόθηκε προειδοποίηση ότι αν το Λονδίνο κλιμακώσει την κατάσταση η ρωσική πλευρά θα απαντήσει αποφασιστικά με ανάλογο τρόπο», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αντίδραση της Βρετανίας

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι «εξετάζει προσεκτικά» την απάντησή της μετά την απέλαση ενός Βρετανού διπλωμάτη από τη Ρωσία.

«Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Κρεμλίνο έχει διατυπώσει κακόβουλες και αβάσιμες κατηγορίες εις βάρος του προσωπικού μας. Η στοχοθέτηση Βρετανών διπλωματών προέρχεται από απόγνωση και ενέργειες σαν αυτή υπονομεύουν τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία των διπλωματικών αποστολών», προσθέτει σε ανακοίνωσή του το βρετανικό ΥΠΕΞ.